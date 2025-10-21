Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 21 de octubre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Charla sobre ciberseguridad
18.00 horas | La Asociación Amas de Casa Consumidores y Usuarios de A Coruña organiza una charla sobre ciberseguridad que impartirán miembros de la Policía Nacional.
Sporting Club Casino
Conferencia sobre arquitectura
20.00 horas | El arquitecto Santiago Catalán dará la conferencia Arquitecturas debuxadas. Lugo, Compostela, A Coruña dentro del ciclo organizado por la Real Academia de Belas Artes.
Real Academia de Belas Artes
Una proyección performativa
20.30 horas | La Filmoteca proyecta la conferencia performativa Cine ciego se propone como una manera de activar los materiales del ensayo del mismo nombre de Marta Azparren.
Filmoteca de Galicia
Espectáculo ‘O dentista musical’ de Pablo Varela
17.00 horas | El dentista Pablo Varela ofrece para los más pequeños el espectáculo O dentista musical, que también es un libro infantil que ha publicado este año.
Centro Ágora
Exposición de portadas de LA OPINIÓN
Todo el día | Para celebrar los 25 años de historia de este periódico, se puede disfrutar de una exposición gratuita que hace un recorrido por el último cuarto de siglo de la ciudad a través de nuestras portadas.
Dársena de la Marina
