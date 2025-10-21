Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 21 de octubre

Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes

Conferencia sobre ciberseguridad organizada por la Asociación Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de A Coruña.

Conferencia sobre ciberseguridad organizada por la Asociación Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de A Coruña. / LOC

RAC

Charla sobre ciberseguridad

18.00 horas | La Asociación Amas de Casa Consumidores y Usuarios de A Coruña organiza una charla sobre ciberseguridad que impartirán miembros de la Policía Nacional.

Sporting Club Casino

Conferencia sobre arquitectura

20.00 horas | El arquitecto Santiago Catalán dará la conferencia Arquitecturas debuxadas. Lugo, Compostela, A Coruña dentro del ciclo organizado por la Real Academia de Belas Artes.

Real Academia de Belas Artes

Una proyección performativa

20.30 horas | La Filmoteca proyecta la conferencia performativa Cine ciego se propone como una manera de activar los materiales del ensayo del mismo nombre de Marta Azparren.

Filmoteca de Galicia

Espectáculo ‘O dentista musical’ de Pablo Varela

17.00 horas | El dentista Pablo Varela ofrece para los más pequeños el espectáculo O dentista musical, que también es un libro infantil que ha publicado este año.

Centro Ágora

Portadas de los 25 años de LA OPINIÓN decoran la Marina

Portadas de los 25 años de LA OPINIÓN decoran la Marina

Portadas de los 25 años de LA OPINIÓN decoran la Marina / Carlos Pardellas

Exposición de portadas de LA OPINIÓN

Todo el día | Para celebrar los 25 años de historia de este periódico, se puede disfrutar de una exposición gratuita que hace un recorrido por el último cuarto de siglo de la ciudad a través de nuestras portadas.

Dársena de la Marina

