El investigador Emilio C. Ojea Saball ofrece una charla sobre los enfrentamientos en las Molucas

La expedición a las islas de las especias centra un ciclo de conferencias en la Autoridad Portuaria de A Coruña

El investigador coruñés Emilio C. Ojea Saball.

El investigador coruñés Emilio C. Ojea Saball. / LOC

RAC

La Autoridad Portuaria de A Coruña acoge este jueves en su salón de actos la conferencia ‘Enfrentamientos en las Molucas (1527-1529)’ impartida por el investigador de la UNED Emilio C. Ojea Saball. La charla, a las 19.30h, está dirigida al público en general y la entrada es libre hasta completar aforo. El investigador coruñés Emilio C. Ojea Saball ha analizado los choques de intereses y conflictos en el ámbito del océano Pacífico entre los siglos XVI y XVIII. Su estudio, 'Enfrentamientos en las Islas Molucas (1527-1529)', forma parte de la obra colectiva 'Da Coruña ás Molucas' que el Instituto Cornide y la Autoridad Portuaria publicaron este año con motivo del quinto centenario de la expedición a las islas Molucas dirigida por García Jofé de Loaysa en 1525, tema central del ciclo de conferencias que acoge este mes de octubre el puerto coruñés.

El próximo jueves 30, será la investigadora del Instituto de Estudios Gallegos ‘Padre Sarmiento’ y del CSCI, Amparo Rubio Martínez, quien tome el testigo con la conferencia titualda ‘De A Coruña a las Molucas: mercaderes y hombres de negocios del norte en la financiación de las rutas a la Especiería’. También se celebrará a las 19.30 horas en el salón de actos de la Autoridad Portuaria y la entrada será libre, hasta completar aforo.

El investigador Emilio C. Ojea Saball ofrece una charla sobre los enfrentamientos en las Molucas

