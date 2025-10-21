Licencia para construir en Vío la primera ITV de A Coruña

El Concello de A Coruña otorgará este miércoles la licencia municipal para construir la primera estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la ciudad. La construcción correrá a cargo de la empresa Supervisión y Control (SYC), concesionaria del servicio en Galicia, y se realizará en una parcela del polígono de Vío, situada en la calle Antonio Durán Cao. Las obras tendrán un presupuesto de 2,65 millones de euros, con un plazo para iniciar los trabajos de seis meses y de otros 20 meses para ejecutarlos.

Esta estación será la primera del área metropolitana que se sitúe en el municipio de A Coruña. Ya existe una en el polígono de Espíritu Santo, en Sada, y otra en el de Sabón, en Arteixo.

La puesta en marcha de una instalación de esta clase en Vío proporcionaría a ese parque empresarial, de propiedad municipal pero de gestión privada en régimen de concesión, una actividad notable con relación a la que cuenta en la actualidad, ya que solo tiene tres empresas en activo.