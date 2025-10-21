Mercadillo vintage en A Coruña: ropa de Nike, Levi's o Lacoste a 9 euros
Los primeros 20 asistentes recibirán un pequeño obsequio al llegar
El mercadillo itinerante de ropa vintage Billy’s Tour estará en A Coruña del 24 al 26 de octubre en Daji Room, ubicado en la calle Plá y Cancela, número 6. El espacio abrirá todos los días de 11:00 a 21:00 horas.
El evento ofrece prendas de segunda mano y ropa vintage, con marcas reconocidas como Levi’s, Nike, Adidas, Carhartt, Lacoste o The North Face. También contará con una zona con descuentos en artículos seleccionados. Las piezas disponibles abarcan desde los años 80 hasta la década de 2010, combinando ropa importada y de marcas conocidas.
Entrada y organización
La entrada al mercadillo es gratuita. Además, quienes deseen acceder antes y con ciertas ventajas pueden optar por la entrada VIP a través del perfil oficial de Instagram (@billysvlc). Los primeros 20 asistentes recibirán un pequeño obsequio al llegar.
Billy’s Tour se instalará en Daji Room, calle Plá y Cancela 6, durante tres días consecutivos: 24, 25 y 26 de octubre. El horario será ininterrumpido de 11:00 a 21:00 horas. Las prendas estarán disponibles por 9 euros, incluyendo marcas conocidas y artículos vintage.
Durante el evento, se podrán encontrar cazadoras vaqueras, sudaderas y chándales retro, así como otras prendas de archivo que solo estarán disponibles durante estos tres días en A Coruña.
