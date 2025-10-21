Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MotorOcasión regresa a Expocoruña

MotorOcasión regresa a Expocoruña.

MotorOcasión regresa a Expocoruña. / LOC

RAC

El Salón MotorOcasión regresa a Expocoruña del jueves al domingo, con más de 700 vehículos, la posibilidad de entrega inmediata y la presencia de los principales concesionarios oficiales de la comarca. La entrada tendrá un precio de 3 euros. El salón estará abierto de 11.00 a 20.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents