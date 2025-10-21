Las obras de A Sardiñeira por la intermodal, en su fase final

La actuación que ejecuta el Concello en la avenida de A Sardiñeira, destinada a mejorar los accesos a la estación intermodal, encara su fase final. Suma un año de trabajos y, según el plazo de ejecución, tiene que estar completada en la próxima primavera. Los avances permiten conocer la nueva imagen de esta zona que antes estaba llena de vehículos estacionados: nuevas aceras, más anchas y accesibles, y una gran rotonda que ya toma forma. Fuentes municipales indican que queda «poco», pero aseguran que dependerá también de las condiciones climatológicas, ya que las lluvias pueden retrasar este tipo de trabajos. En uno de los extremos de la avenida de A Sardiñeira, junto al edificio Aliko, ya se ve la forma de la glorieta por la que circularán los autobuses que accedan o que procedan de la futura intermodal. De aquí parte el vial hasta la avenida de Arteixo, con dos carriles y aparcamiento en batería en dirección a esta, además de carril bici y aceras —que ya son visibles—. En el punto donde conectan las avenidas de A Sardiñeira y Arteixo habrá una intersección en T regulada por semáforos que facilitará el tránsito.

Operarios trabajan en la nueva rotonda. | Casteleiro

Cambios en el polideportivo

La Xunta está realizando otra intervención en la zona, que es el cambio de cubierta del polideportivo de A Sardiñeira, con un presupuesto de 302.993 euros. Los operarios ya han retirado el antiguo tejado. Según las previsiones del Gobierno gallego, esta obra tiene que estar acabada el próximo mes de noviembre. La Xunta también planea la reforma integral del complejo.