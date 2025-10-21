Los niños de A Coruña ante la ópera: «No sabía que se puede cantar tan fuerte»

La tranquilidad en el auditorio duró apenas unos segundos. «No sabía que se podía cantar tan fuerte», confiesa Alejandro López, alumno de cuarto de Primaria. El Auditorio de Afundación de A Coruña se convierte esta semana en un escenario repleto de curiosidad, asombro y voces infantiles que descubren, muchos por primera vez, la ópera. Dentro de la Temporada Lírica 2025, la Asociación de Amigos de la Ópera organizó una nueva edición de Más que Ópera este martes y miércoles, una propuesta didáctica que combina el aprendizaje en las aulas con la experiencia directa de una función en vivo.

El proyecto, con ocho años de trayectoria en diferentes ciudades españolas, tiene el objetivo de que los más pequeños vivan la ópera como algo cercano. «Verlo en persona les cambia la forma de entender la música. Todo lo que aprenden en el aula aquí cobra sentido: las voces, la técnica vocal, la escenografía… y, sobre todo, la emoción», explica Arantxa Blanco, profesora de Música del CEIP Novo Mesoiro, uno de los centros participantes. «En clase trabajamos las voces humanas y los instrumentos, pero en cincuenta minutos semanales no da tiempo a profundizar. Esto les permite ver y escuchar lo que normalmente solo pueden imaginar», comenta.

Sobre el escenario, tres voces profesionales llevan la magia de la lírica a los niños. La soprano Amanecer Sierra, el tenor coruñés Francisco Pardo y la mezzosoprano Carla Sampedro logran mantener al público entregado con un repertorio adaptado, piezas llenas de humor y guiños teatrales. «Queremos que los niños sientan la música con todo el cuerpo», explica Sierra. «La ópera no se ve igual en una pantalla que en directo. Las voces, las frecuencias, todo llega de otra forma. Es un género sin filtros, y eso les impacta bastante», añade.

Para muchos alumnos, la función supera cualquier expectativa. «Pensaba que iba a ser un poco aburrido, pero fue como una clase cantada», dice entre risas Alejandro, que no quitó la vista del escenario en toda la actuación. «Lo que más me gustó fue cómo se cambiaban de ropa tan rápido y cómo cantaban sin cansarse», añade, aún con la emoción reflejada en la cara. Esa emoción es precisamente lo que buscan los artistas de Ópera Kids. «Queremos romper la idea de que la ópera es algo difícil de entender», apunta Serrano. La soprano añade que el trabajo didáctico previo en los colegios es esencial para que los niños lleguen preparados y con curiosidad.

El proyecto también pone el foco en la inclusión. «La ópera permite que todos participen, también los que tienen necesidades especiales. Pueden sentir la música a través de las vibraciones, aunque no la escuchen, y eso es precioso», cuenta Sierra que compartió escenario con una intérprete de lenguaje de signos. Sara Santana y Valentina Campos, alumnas con necesidades especiales, lo confirman con una sonrisa. «Nos gustó mucho. Tienen mucha fuerza. Hay que practicar mucho», opina Valentina sobre una actividad en la que colaboran la Fundación Emalcsa, la Xunta y el Ministerio de Cultura.