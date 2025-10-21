La Oreja de Van Gogh hace ‘sold out’ y anuncia nueva fecha
A Coruña
La expectación generada por el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha obligado a colgar el cartel de completo en la primera fecha anunciada en A Coruña de la gira Tantas cosas que contar, programada para el próximo 11 de septiembre de 2026 en el Coliseum. La banda donostiarra ha anunciado un segundo concierto, al día siguiente, con entradas que rondan los 70 euros según la zona.
