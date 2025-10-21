La poeta Yolanda Castaño recita en gallego en Hong Kong

La poeta Yolanda Castaño, afincada en A Coruña, lleva unos días en el International Poetry Nights in Hong Kong, un festival de poesía bienal, fundado por el poeta Bei Dao en 2009, que reúne a poetas internacionales para lecturas, diálogos y actividades culturales. La artista va relatando a través de sus redes sociales su participación en el evento. «Por supuesto también pude recitar mis textos en mi idioma, al lado del rumano, del indonesio o del chino que sonaron por igual. Firmé en libros y hasta en barras de pan, lo que me pareció importante para recordar que las poetas comemos», comentaba en sus redes sociales. Yolanda Castaño es una de las poetas más aclamadas de España y ganó el Premio Nacional de Poesía en 2023.