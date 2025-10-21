«Queda mucho por investigar y contar de Valle-Inclán»

Joaquín del Valle-Inclán Alsina lleva años investigando la vida de su abuelo. Este miércoles (19.00 horas), en la Casa Museo Casares Quiroga, presentará el nuevo número de la publicación de estudios sobre Ramón del Valle-Inclán, que pone el foco en su obra en Rusia y su labor como sindicalista.

Hace casi 90 años de la muerte de Valle-Inclán y siguen investigando y publicando información sobre el escritor. ¿Queda mucho por hacer?

Sí, queda mucho por investigar y por contar. Lamentablemente, sobre Valle-Inclán no se investiga. Desde hace mucho tiempo se repiten los mismos datos de hace 50, 60 e incluso 70 años, dándolos por ciertos, cuando a veces son disparatados. Te pongo un ejemplo: hay un autor gallego que en un libro muy poco conocido dice que «en 1888 el joven Ramón del Valle-Inclán entraba a la universidad con sus barbas características». Bueno, dado que tenía 21 años, parece difícil. Pero eso lo recoge después Juan Antonio Hormigón y lo da como cierto. También decían que era pobre, pero cuando el hombre se fue va a vivir a Cambados tenía un piso alquilado en Madrid, una casa en Cambados y veraneaba en Navarra. Me gustaría a mí tener esa pobreza. Este es el gran problema de no contrastar los datos y seguir repitiendo las mismas cosas que muchas veces son absolutamente falsas y otras inciertas.

¿Sobre qué arroja luz esta nueva publicación?

Nosotros ofrecemos material novedoso. En este segundo número, presentamos dos cosas. Una son las obras de Valle-Inclán en Rusia; y la segunda parte es algo completamente desconocido, su actividad como sindicalista. Durante varios años en Madrid, él quiso hacer un sindicato de autores, traductores y dibujantes. La actual SGAE viene de ahí, pero esta solo protegía a los músicos y compositores, donde estaba el dinero realmente.

¿Cree que se lee y representa poco?

Sinceramente, con que se lea, todos los autores deben estar contentos. Yo creo que se lee muchísimo más que hace 30 años. ¿Que se representa poco? Yo creo que sí. Aunque el Teatro Español sacó Luces de Bohemia y la van a presentar de nuevo. También hay grupos pequeños. Pedro Casablanc está con la obra de la biografía que hizo Ramón Gómez de la Serna. Aun así, es un teatro que se ha representado muy poco lamentablemente.

¿Le da pena? Entiendo que en su caso, al ser su abuelo, hay también un componente emocional que le lleva a investigar, pero habrá otros artistas que se queden en el olvido.

Tienes muchísima razón. Hoy en día es casi imposible comprar un libro de Gabriel Miró. Hay que ir a librerías de viejo porque ya no se edita. Lo mismo que ocurre con Julio Camba o Carlos Arniches. Hay esa idea de que los herederos son una gente aprovechada, pero, más bien, si un autor no tiene herederos o alguna institución que luche por él, está condenado a desaparecer.

¿La ironía, el esperpento o la sátira tienen nuevos equivalentes en nuestra cultura?

Yo echo de menos la sátira. Pero tenemos gente con una finísima ironía, como Manuel Vicente. Eduardo Mendoza también tiene un finísimo sentido del humor. Incluso un presidente del Gobierno como Calvo Sotelo, del que nadie espera humor, ves que sí lo tiene si lees sus memorias.

Veo que, aparte de la investigación, tiene tiempo para leer.

Siempre he leído mucho. Es lo que más me divierte.

¿Qué libro le acompaña en estos días? ¿O es de los que lee varios al mismo tiempo?

Sí, siempre leo varios a la vez. Ahora estoy con un estudio sobre el funcionamiento del cerebro humano, Un ballet de leprosos de Leonard Cohen y un estudio sobre Jesucristo que apunta a que no solo era un nacionalista, sino además violento.