Suspenden un juicio por agresión sexual en A Coruña tras sufrir un infarto un abogado de camino a la vista

El letrado de la defensa ha sufrido la indisposición mientras conducía para acudir a los tribunales

Tribunales A Coruña.

Tribunales A Coruña. / Shutterstock

Europa Press

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha suspendido el juicio contra un hombre acusado de un delito de agresión sexual a una mujer, en septiembre de 2021 en el domicilio de la demandante, ubicado en la ciudad herculina. El motivo del aplazamiento ha sido la ausencia del abogado de la defensa, quien ha sufrido un infarto mientras conducía su vehículo de camino a la celebración de la vista.

La Fiscalía solicita para el procesado nueve años de prisión y pide que se acuerde la ejecución de la totalidad de la pena con sustitución por la expulsión del condenado del territorio español cuando éste acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional. Reclama, además, siete años de libertad vigilada con posterioridad a la pena privativa de libertad y su inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo de 10 años superior al de la duración de la pena de prisión.

El Ministerio Público pide asimismo imponer al encausado el pago de una indemnización de 23.000 euros a la demandante por los daños causados.

