El tiempo en A Coruña: siguen las alertas en el litoral coruñés

El tiempo en A Coruña parece haberse instalado ya, ahora sí, en el otoño. Pasado el ecuador del mes de octubre, atrás quedan el sol y las temperaturas máximas veraniegas registradas hasta la semana pasada. Ahora toca capucha y paraguas, y prestar atención al regreso de las alertas por la entrada, ya desde este pasado domingo, de una sucesión de frentes asociados a borrascas atlánticas que traen un empeoramiento de la situación atmosférica.

Con las calles llenas de hojas arrancadas de los árboles por las fuertes rachas de viento de este domingo, este lunes Meteogalicia avisaba de una alerta amarilla en el litoral coruñés por viento de mar que ha estado activa hasta las 06.00 horas de hoy martes y que se reactivará esta tarde, a partir de las 18.00h, debido de nuevo a la previsión de rachas de viento fuerte en la costa noroeste coruñesa --y también en Costa da Morte--, según la información ofrecida por Meteogalicia.

Esta nueva alerta amarilla se mantendrá durante toda la jornada del miércoles.

Donde el otoño no hará mella, de momento, es en los termómetros. Las temperaturas en A Coruña seguirán por encima de lo esperado a estas alturas del año, sobre todo las mínimas, que hoy y mañana no bajarán de los 18 grados. Las máximas alcanzarán los 22 grados. El jueves los coruñeses sí notarán un descenso térmico, con 13 grados de mínima y 19 de máxima.

Y, al margen de la alerta por viento en el litoral, ¿qué pasará con el tiempo en A Coruña durante estos próximos días? Pues que hoy martes día 21 se repetirán las lluvias intermitentes, con intervalos de nubes, claros y chubascos. Mañana miércoles día 22 será previsiblemente un día más gris, con precipitaciones durante la mañana y menos probabilidad de lluvias por la tarde, aunque al final del día volverá a llover. La mañana del jueves, día 23, también será lluviosa y esa tarde podrían abrirse algunos claros. A partir del viernes Meteogalicia prevé que la entrada progresiva en Galicia de viento del norte, más frío y seco, repercuta en una disminución de las probabilidades de lluvia, aunque todavía con chubascos en el tercio norte. Y las temperaturas tenderán a un descenso que será más acusado en la mitad norte del territorio gallego. Más información.