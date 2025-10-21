Unanimidad en A Coruña para cambiar las terrazas de María Pita por toldos enrollables

Gobierno local y hosteleros de María Pita acordaron este martes en el Concello de A Coruña la creación de una comisión que gestionará la puesta en marcha de las nuevas terrazas que se instalarán en la plaza. La propuesta municipal de retirar las terrazas actuales e instalar toldos a dos aguas enrollables fue aceptada por «unanimidad», según el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería, Héctor Cañete, quien destacó que a la reunión acudieron todos los empresarios de la plaza.

El siguiente paso será encargar a una empresa de ingeniería el diseño definitivo de los toldos, que se pretende que tengan paravientos laterales que suban y bajen. Luego se pedirá presupuesto y plazo de fabricación, aunque todo quedará supeditado a la aprobación de Patrimonio de la Xunta al ser zona protegida. El objetivo es empezar a instalar los toldos a partir del próximo verano y terminar de hacerlo a finales de año.