Unanimidad en A Coruña para cambiar las terrazas de María Pita por toldos enrollables
Concello y hosteleros de la plaza acuerdan encargar un diseño de los elementos que protegerán a los clientes
Gobierno local y hosteleros de María Pita acordaron este martes en el Concello de A Coruña la creación de una comisión que gestionará la puesta en marcha de las nuevas terrazas que se instalarán en la plaza. La propuesta municipal de retirar las terrazas actuales e instalar toldos a dos aguas enrollables fue aceptada por «unanimidad», según el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería, Héctor Cañete, quien destacó que a la reunión acudieron todos los empresarios de la plaza.
El siguiente paso será encargar a una empresa de ingeniería el diseño definitivo de los toldos, que se pretende que tengan paravientos laterales que suban y bajen. Luego se pedirá presupuesto y plazo de fabricación, aunque todo quedará supeditado a la aprobación de Patrimonio de la Xunta al ser zona protegida. El objetivo es empezar a instalar los toldos a partir del próximo verano y terminar de hacerlo a finales de año.
- El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
- Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada
- La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»
- Las galletas que buscan crear recuerdos en A Coruña
- Walter Breijo, paciente de la Unidad de Quemados del Chuac: «Te curan las heridas y el alma»
- Los clientes ante el fin de las terrazas cubiertas de la plaza María Pita: «Nunca llueve al gusto de todos»