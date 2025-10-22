¿Afectará a A Coruña la borrasca 'Benjamín'? Así llegará a Galicia este nuevo temporal de gran impacto

Una nueva borrasca de gran impacto, que acaba de ser bautizada como Benjamín por los servicios meteorológicos franceses, dejará vientos muy fuertes en amplias zonas de la península en las próximas horas y "un importante" temporal marítimo en el norte, con olas que podrán superar los 7 metros, ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Benjamín, la nueva borrasca de gran impacto que sacudirá el país --y la segunda de la temporada después de Alice que golpeó recientemente al territorio--, ha sido nombrada por Météo- France, según ha indicado este miércoles la autoridad meteorológica española en la red social X.

La Aemet advierte a la población de informarse de los avisos que se vayan activando.

De acuerdo a las previsiones, la situación irá empeorando en las próximas horas y para mañana se prevén lluvias persistentes y localmente fuertes en Galicia además de descensos notables de las temperaturas mínimas en interiores del norte peninsular y de las máximas, localmente en el Cantábrico.

El viento sacudirá fuerte con rachas muy fuertes en la mayor parte de la mitad norte y tercio este peninsular así como en Baleares, con numerosas comunidades bajo aviso, según los pronósticos de la Aemet.

Desde esta misma tarde, Galicia activará la alerta naranja (riesgo importante) por temporal marítimo con olas previstas de hasta 5 metros. La Aemet también espera en la comunidad gallega fuertes lluvias y vientos, con las cuatro provincias de Galicia en nivel amarillo y riesgo para ciertas actividades. En Galicia se acumularán hoy lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado, que en el interior de Pontevedra serán de hasta 20 litros en una hora y hasta 60 litros por metro cuadrado en el plazo de doce horas.

¿Y en A Coruña? ¿Cómo afectará a la ciudad esta nueva borrasca de gran impacto bautizada con el nombre de Benjamín? Este martes la ciudad ya sufrió las consecuencias de las importantes lluvias que cayeron por la tarde en el área de A Coruña y que complicaron el tráfico en muchas zonas de la ciudad por acumulación de agua en diversos puntos de la red local. En el área metropolitana también se notaron los efectos de los chaparrones que descargaron ayer por la tarde.

RAC

En Oleiros, por ejemplo, el servicio municipal de Emerxencias atendió numerosas incidencias desde las 18.30 hasta las 22.30 de forma continuada por inundaciones en bajos comerciales, garajes, viviendas y también en vías públicas --debido a atascos de registros de pluviales en éste último caso-- en Perillo, Iñás, Nós y Liáns.

Para hoy miércoles está activado el aviso naranja en el litoral por mar de viento en toda la costa noroeste de A Coruña y desde las 18.00h hay también aviso amarillo en tierra por rachas de más de 80 km/h. De momento estos son los avisos por fenómenos adversos que están activos en el área coruñesa, aunque la Aemet invita a seguir la información actualizada sobre las alertas meteorológicas en sus redes sociales.

Asimismo en otras cuatro comunidades se prevén ya hoy rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora; se trata de Asturias, Cantabria, Castilla y León, y La Rioja.