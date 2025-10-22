Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arquivo do Reino de Galicia: un cajón de historias de 250 años en A Coruña

Celebra su aniversario con una muestra conmemorativa que ofrece un recorrido por varios documentos que reflejan la historia de Galicia desde 1775

Una de las piezas que componen la muestra. | Iago López

RAC

A Coruña

El Arquivo do Reino de Galicia celebra su 250 aniversario con una exposición que ofrece un recorrido por varios documentos que reflejan la historia de Galicia desde 1775, compuesto por todo tipo de textos que la instalación ha conservado con mimo durante décadas.

El conselleiro de Cultura, Lengua y Juventud, José López Campos, inauguró ayer la exposición, y destacó el papel de los archivos en la preservación de la historia, por su «labor divulgativa» y en el «servicio que presta a estudiosos como centro de documentación»:, con especial hincapié en la labor del Arquivo do Reino, gestionado por la Xunta, y que ahora inaugura una muestra que permitirá a la ciudadanía «acercarse a sus fondos a través de una selección de piezas» que esconden escritos llenos de curiosidades.

La muestra, que permanecerá abierta al público hasta el 30 de enero de 2026, ofrece un recorrido por 61 documentos y 16 objetos que reflejan la historia de Galicia desde 1775 hasta la actualidad. Entre las piezas expuestas se incluyen expedientes judiciales y textos procedentes de fondos públicos como los de Hacienda, el Gobierno Civil o la Real Audiencia de Galicia —entre ellos la causa contra Manuel Blanco Romasanta—, así como documentos monásticos como el tumbo de Santa María de Sobrado de 1952.

El conjunto procede de los fondos públicos y privados y de las colecciones que custodia el Arquivo do Reino, que actualmente conserva más de 550 fondos. La exposición se completa con fotografías estereoscópicas, materiales audiovisuales y una línea del tiempo que contextualiza los documentos presentados. Como parte de la conmemoración, el archivo ofrece visitas guiadas gratuitas, previa inscripción en el teléfono 881 960 360 o en el correo electrónico arq.reino.galicia@xunta.gal.

