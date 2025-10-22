Así es el bloque de 95 pisos que sale a subasta por 17,7 millones en O Martinete, en A Coruña

El Concello derribó recientemente el esqueleto de un edificio a medio construir en O Martinete paralizado por la crisis inmobiliaria de 2008 y que, según denunciaban los vecinos, se había convertido en origen de suciedad, plagas de ratas y problemas de convivencia. Junto a este se encuentra otro bloque en estado más avanzado que, según algunas fuentes, es propiedad de la misma constructora situado entre las vías de O Martinete, Mozart y Luis Peña Novo. Con un estado de construcción más avanzado y un total de 95 viviendas, permanece tapiado, y ahora sale a subasta judicial, por cerca de 17,7 millones.

Según la documentación de la subasta, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la subasta está promovida por la Sareb, el llamado banco malo que se quedó con activos tóxicos inmobiliarios tras la crisis de 2008. Esta ha pedido una ejecución hipotecaria de la propiedad, reclamando una deuda de algo más de 12,8 millones de euros que ha acumulado, de acuerdo con una investigación provisional, otros 3,85 de intereses.

De acuerdo con el edicto de la subasta judicial, firmado por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de la ciudad, en la finca hay un complejo urbanístico que «se está construyendo» y está formado por dos edificios. Uno de ellos, con cinco portales y que da a las vías Luis Peña Novo y Mozart, suma 44 viviendas, y, además de planta baja, dos alturas y bajo cubierta, cuenta con dos sótanos y un semisótano, con plazas de aparcamiento para vehículos, trasteros y cuartos de bicicletas. El otro inmueble, con el mismo número de sótanos y de alturas, suma otras 41 viviendas en seis portales, e incorpora cinco locales comerciales en la planta baja.

Los pisos varían en superficie, con viviendas que en algún caso superan los 142 metros construidos y un tamaño mínimo de algo menos de 48, si bien muchos están en torno a los 65. En algunos casos, los pisos cuentan con una terraza. Todas las fincas saldrán a subasta en un único lote por valor de 17,69 millones de euros, el valor de tasación. Es decir, los interesados en adquirir la propiedad deberán hacer una oferta por toda en su conjunto, y no puede comprar un piso o un local comercial determinado.

Para participar en la subasta no hay puja mínima, pero sí es obligatorio depositar el 5% del valor de los bienes, cerca de 885.000 euros, y no se puede recurrir a un aval bancario: la Administración Tributaria retendrá el dinero en una cuenta corriente. De acuerdo con el edicto de la subasta judicial, la ejecutante, es decir, la Sareb, podrá participar en la puja, pero solo en el caso de que existan otros licitadores. Si hay más participantes, el banco malo podrá «mejorar las posturas que se hicieren sin que sea necesario que deposite cantidad alguna».