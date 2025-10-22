Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carlos Núñez rendirá homenaje a su primer disco 'A Irmandade das Estrelas' en su concierto de Navidad en A Coruña

El gaiteiro más internacional ofrecerá doble sesión el 26 de diciembre en el teatro Colón. Las entradas ya están a la venta

Concierto de Carlos Núñez.

Concierto de Carlos Núñez. / Santos Álvarez

RAC

Carlos Núñez regresa esta Navidad a A Coruña con la gira ‘A Irmandade das Estrelas’ que celebra el 30 aniversario de su primer trabajo discográfico. El gaiteiro más internacional oferecerá dos conciertos en el teatro Colón el 26 de diciembre, con sesiones a las 19.30h y a las 22.00 horas. Las entradas pueden adquirirse en la web oficial del artista, carlos-nunez.com, y en Ataquilla por precios que oscilan entre los 19 y los 36 euros.  Tras visitar A Coruña, la gira ‘A Irmandade das Estrelas’ pasará por ciudades como Barcelona, Madrid y Alicante antes de viajar a la bretaña francesa, donde ha confirmado varios conciertos en Lorient (18 y 19 de marzo), Saint Aubin du Cormier (20 de marzo) y Plougonvelin (21 de marzo).

