El Concello niega haber colocado contenedores en un carril bici

La denuncia del Partido Popular sobre la instalación de contenedores de la basura en el nuevo carril bici de la avenida de A Sardiñeira fue rebatida este martes por el Concello, quien explicó que esa ubicación es provisional porque las obras de la calle no han terminado, ya que se colocarán en las calles transversales. En este momento ya hay contenedores situados fuera del carril bici en otros puntos.