El Concello niega haber colocado contenedores en un carril bici

A Coruña

La denuncia del Partido Popular sobre la instalación de contenedores de la basura en el nuevo carril bici de la avenida de A Sardiñeira fue rebatida este martes por el Concello, quien explicó que esa ubicación es provisional porque las obras de la calle no han terminado, ya que se colocarán en las calles transversales. En este momento ya hay contenedores situados fuera del carril bici en otros puntos.

El tiempo en A Coruña: la alerta sube a nivel naranja

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 22 de octubre

El Gobierno local reasigna 75.000 euros destinados a la FUCC por haberse disuelto

El quinto contenedor llegará a diez nuevos barrios el próximo mes

Juan Luis Delgado, presidente de Dano Cerebral A Coruña: «Necesitamos una ayuda puntual urgente para el nuevo centro de Eirís»

La nueva ordenanza de terrazas de A Coruña permitirá exhibir publicidad si se abona un recargo

Así es el bloque de 95 pisos que sale a subasta por 17,7 millones en O Martinete, en A Coruña

