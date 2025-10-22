El Concello rescatará la concesión de cuatro aparcamientos subterráneos

La Junta de Gobierno Local prevé aprobar en su sesión de este miércoles el rescate de la concesión de cuatro aparcamientos subterráneos de la ciudad: María Pita, Mestre Mateo, San Cristóbal y plaza de Galicia. Su gestión había sido adjudicada en 1986 a la empresa Aparcamientos REO. Una vez finalizado este proceso, el Gobierno local prevé sacar a concurso durante el primer semestre del próximo año la gestión de estos parkings. Este acuerdo forma parte del plan de regularización de concesiones iniciado por el Concello.

El nuevo concurso prevé cubrir los años que todavía le quedaban de vigencia a Aparcamientos REO. En el caso del subterráneo de Mestre Mateo, hasta marzo de 2036; en el de María Pita, hasta mayo de 2036; en el de plaza de Galicia, hasta agosto de 2036 y, en el de San Cristóbal, hasta marzo de 2037, toda vez que las concesiones se firmaron por 49 años desde la recepción provisional de las obras de los aparcamientos.

Fuentes municipales indican que el Gobierno local ha mantenido ya reuniones con las personas que tienen una plaza en estos subterráneos en régimen de cesión con el objetivo de aclararles que este nuevo procedimiento no afectará a su situación, de modo que podrán seguir disfrutando de sus aparcamientos hasta el final de la concesión, en 2036 o 2037, en el caso de San Cristóbal.

En 1990, tan solo entre tres y dos años después de la firma del convenio, la empresa REO notificó al Concello que había cedido el uso de sus aparcamientos subterráneos a cuatro sociedades mercantiles, cada una al frente de uno. Unos años después, las comunidades de usuarios solicitaron al Concello el cambio de titularidad de la concesión, una petición que fue desestimada, ya que la renovación tendría que ser suscrita por la concesionaria original, Aparcamientos REO.

En octubre de 2007, el Concello tiene constancia de que esta firma no tiene actividad y de que se ha dado de baja en el registro, aunque no está extinguida, y de que son las comunidades de usuarios las que se encargan del mantenimiento de estos equipamientos, así como del pago del canon municipal, unas tareas que no tendrían que asumir estas entidades sino la concesionaria inicial.

En 2018, con Marea Atlántica en el Gobierno local, se inicia el proceso para dar por caducada la concesión, por una parte, por el impago del canon y por «no atender con la debida diligencia y cuidado la conservación del establecimiento y la implantación del servicio y no cumplir las instrucciones dictadas por la Autoridad Municipal sobre los particulares». En el procedimiento se le intentó dar audiencia a REO, sin conseguirlo y, en enero de 2019, el Concello acordó resolver la concesión para asumir su gestión directa en el plazo de seis meses. A partir de entonces, las sociedades que gestionan los aparcamientos de María Pita, San Cristóbal y de Galicia pidieron que se les permitiese participar como parte afectada, aunque no recibieron respuesta.

Por ese motivo, el Ayuntamiento deberá revocar hoy el procedimiento iniciado en 2019, para abrir uno nuevo en el que tendrá que tener en cuenta a estas entidades y a la de Mestre Mateo para que puedan presentar alegaciones. El Concello prevé sacar a concurso la gestión de los aparcamientos y descarta la idea de Marea de la gestión directa.