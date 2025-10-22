A Coruña pone el foco en la vivienda: protección permanente, ayudas y más pisos asequibles
El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, destaca los beneficios de medidas como la zona tensionada
La celebración del III Foro Urbano de España en A Coruña permite poner el foco sobre un gran problema actual: la vivienda. El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, expuso que uno de los retos es conseguir que la vivienda pública tenga "protección permanente e indefinida" para "garantizar que haya familias que se beneficien ahora, pero que también lo puedan hacer otras en el futuro". Defendió además la concesión de ayudas a los inquilinos con más dificultades, como "los jóvenes" o personas con problemas económicos, y "aumentar la oferta de vivienda asequible".
Ve clave "establecer mecanismos de colaboración y cooperación con comunidades autónomas y con ayuntamientos" para poder "remar todos en la misma dirección". Sobre A Coruña, apuntó que la ciudad puede ser "un ejemplo en el control de los precios del alquiler". Así, insistió en la importancia de medidas como la zona residencial tensionada. "Va a haber una rebaja fiscal que hasta ahora no había", indicó, a la vez que señaló que en zonas como Cataluña, donde se aplica desde hace más de un año, "hay buenos resultados".
Según detalló, si en un piso en la zona de Os Rosales con un precio de 850 euros al mes, el propietario rebaja el 5% podrá tener rebajas fiscales de hasta un 90%. De esta forma, al final del año, el inquilino pagará 510 euros menos y el arrendador, 485 euros.
Si el propietario es un gran tenedor tendrá que fijar la renta según el índice de precios.
Aunque la alcaldesa, Inés Rey, señala que todavía es "pronto" para ver los resultados de esta medida -A Coruña fue declarada zona tensionada el pasado 30 de julio-, avanza que "los primeros datos apuntan a una rebaja de los precios". "Es un indicativo de que las medidas funcionan", comentó, y criticó la "escasa o nula colaboración de la Xunta" en este tema, lo que "dificulta enormemente acceder a datos".
David Lucas señaló que también es fundamental "reducir la fuga de viviendas al uso turístico". "Las viviendas son para vivir y no es lógico que terminen en el negocio turístico", analizó. Otra medida, dijo, es el traspaso de viviendas vacías de la Sareb para poner a disposición de los ciudadanos.
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- El bocadillo italiano que triunfa en A Coruña: 'Los hacía en Baleares y mis clientes aún me escriben porque los echan de menos
- Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
- La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»
- Las galletas que buscan crear recuerdos en A Coruña
- Walter Breijo, paciente de la Unidad de Quemados del Chuac: «Te curan las heridas y el alma»
- Los clientes ante el fin de las terrazas cubiertas de la plaza María Pita: «Nunca llueve al gusto de todos»
- Compromiso con el arte', la exposición que reúne en A Coruña obras de Picasso, Kandinsky o Urbano Lugrís