El edificio en ruinas de la calle Damas, en A Coruña, a subasta
La puja parte de un precio inicial de 110.884 euros
A Coruña
El edificio en ruinas del número 3 de la calle Damas sale a subasta forzosa. El precio de partida es de 110.884 euros.
Este inmueble lleva más de 20 años en un estado precario, por lo que el Concello ha procedido a su subasta forzosa. La alcaldesa, Inés Rey, aseguró que hubo dificultades en el proceso porque "tenía un embargo de la Agencia Tributaria".
Se abrirá un plazo de dos meses para la presentación de ofertas. El único criterio, detalló la regidora, es "la puja más elevada".
