¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?

El Centro Comercial más grande de Galicia, Marineda City, vivirá este viernes una "segunda inauguración" para abrir al público la mayor ampliación llevada a cabo tras abrir en 2011. En la actualidad, las tiendas del grupo Inditex, Ikea, Conforama, Decathlon, H&M, Kiwoko, Leroy Merlín, Media Markt o Primark ya destacan como grandes atractivos del espacio. Además, dispone de una ampliación la zona de restauración y ocio que incluye los multicines Cinesa.

Ahora, tras el cierre definitivo de El Corte Inglés e Hipercor en 2023, se ha liberado una gran área que se ha reaprovechado para la apertura de nuevos negocios. Muchos de ellos inaugurarán tiendas por primera vez en la ciudad, y algunos son ya viejos conocidos de los coruñeses que amplían su oferta.

Alimentación

Mercadona

La cadena de supermercados más conocida de España, Mercadona, abrirá su primer centro en el interior de Marineda City, si bien no será una novedad, puesto que será un traslado desde el centro que funcionaba a la salida del parking. En el ayuntamiento dispone de cinco tiendas.

Primaprix

El supermercado Primaprix abrirá en Marineda su quinto comercio en A Coruña, donde ya está en Panaderas, ronda de Outeiro, Cuatro Caminos y Riazor. Esta empresa presume de tener productos de marcas internacionales a bajo coste, ya que negocian los stocks excedentes, sobrantes de promociones o traen de otros países a menor precio.

Veritas

La principal novedad en el sector de la alimentación en esta ampliación será Veritas, una cadena que cuenta con muchas tiendas en el Levante español, pero que hasta ahora no había aterrizado en Galicia. Estos supermercados ecológicos nacieron en 2002, según definen, con el objetivo de hacer accesible a todo el mundo la mejor alimentación posible, ecoógica, certificada, sostenible y socialmente justa.

Moda

Scalpers

La marca de la calavera Scalpers, fundada en Sevilla en 2007, sigue creciendo y abrirá una nueva tienda en A Coruña, en donde ya está presente en la plaza de Lugo y en el Centro Comercial de El Corte Inglés en Ramón y Cajal.

Mango Teen

La multinacional española del diseño abrirá en Marineda su primera tienda destinada al público adolescente. En el centro comercial ya cuenta con una tienda de su gama para mujer y otra con su colección para hombre.

El Deportivo presenta en Marineda City sus equipaciones para la temporada 2025-2026 /

Kiabi

El grupo francés de ropa para todas las edades y públicos a precios bajos abrirá en Marineda la que será ahora mismo su única tienda en A Coruña. En el pasado ya estuvieron en Alfonso Molina y en Oleiros y ahora volverán a apostar por la ciudad.

Pepco

Esta cadena de ropa a precios bajos para toda la familia que también dispone de elementos para la decoración del hogar, abrirá su primera tienda en la ciudad, aunque ya dispone de superficies en Ferrol, Santiago y Carballo.

Punt Roma

La firma catalana de moda femenina con gran tradición inaugurará una nueva superficie en A Coruña, donde ya se encuentra actualmente en el Ensanche y en Cuatro Caminos.

Joma

La empresa manchega de ropa deportiva más conocida de España tendrá su primer espacio propio en A Coruña en el Centro Comercial Marineda City. Actualmente, ya se encuentra también en The Style Outlets, de Culleredo.

Half Price

La empresa de outlet de marcas de ropa y calzado premium Half Price supondrá una auténtica novedad en Marineda, puesto que vivirá su novena apertura en España, siendo esta la primera en Galicia. Esta firma presume de ofrecer las mejores marcas a precios competitivos.

Futbol Emotion, Sprinter y JD Sports

Estas tres tiendas dedicadas al mundo del deporte han ampliado sus superficies en el centro. En el caso de Futbol Emotion, triplicará el área que tenía hasta ahora en esta nueva apertura.

Menaje

MGI

Esta cadena danesa especializada en la comercialización de juguetes, artículos de regalo, decoración y equipamento del hogar vivirá su primera inauguración en Galicia. En España ya cuenta con fuerte presencia en la Comunidad Valenciana. MGI son las siglas de Master Gift Import.

JYSK

La empresa escandinava JYSK está viviendo un boom de aperturas en España, aunque ya cuentan con 3.500 tiendas físicas en 50 países. En Galicia ya se ha instalado recientemente en el polígono Costa Vella de Santiago, y ahora tendrá su primer espacio en A Coruña. Presumen de cubrir todo lo necesario para cada espacio dentro de la casa y el jardín.

Oh'Gar

Este bazar de productos de cocina y hogar abrirá su primera tienda en Galicia fuera de espacios outlet, puesto que está ya presente en The Style Outles de Culleredo y el outlet de Tui. Sus principales líneas son cocina, vajilla, cubertería, cristalería, menaje de cocina, regalo y decoración.

Mascotas

Guaw

La tienda Kiwoko tendrá su primer competidor dentro del propio Marineda City al abrir esta tienda "pensada por y para animales". Guaw no contaba hasta ahora con ninguna tienda en Galicia y en ella las mascotas podrán encontrar alimentación, higiene y belleza.

Tecnología

K-tuin

El distribuidor oficial de Apple K-tuin abrirá su segunda tienda en A Coruña, en donde está ya situada en Federico Tapia, en el entorno de la plaza de Vigo. Esta empresa dispone de todos los productos de la empresa de la manzana mordida.

CeX

CeX, el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España, levantará la verja también en Marineda City. Actualmente, ya están en Juan Flórez y ampliará su oferta en la ciudad.

Cosmética

Druni

La cadena de perfumerías especializadas en la venta de perfumes, cosmética, maquillaje y aseo personal abrirá una nueva tienda en la comarca tras la que tiene actualmente en The Style Outlets.

Óptica

Multiópticas

El centro óptico Multiópticas tendrá en Marineda City la que será su sexta boutique en A Coruña. Esta marca está especializada en soluciones para la vista y para la audición.

Restauración

Starbucks

Tras la reciente y sonada apertura en la calle Real, la multinacional cafetera Starbucks abrirá su primera cafetería en el centro comercial, aunque en A Coruña también dispone de una en el espacio del Corte Inglés de Ramón y Cajal.

Presentación del equipo del Leyma Coruña en Marineda City / Iago López / Roller Agencia

Vicio

La cadena de hamburguesas Vicio abrirá su primer establecimiento en la provincia, puesto que en Galicia solo disponen de una hasta el momento en la calle Colón de Vigo. Esta empresa, nacida durante la pandemia a raíz del delivery en grandes ciudades, está viviendo una gran expansión por toda España. Según se definen, se tratan de "burgers sencillas que buscan la excelencia".

Bombon Boss

Otra empresa que vivirá su primera apertura en la provincia de A Coruña será Bombon Boss, puesto que están ya en As Termas de Lugo y Vialia de Vigo. Esta empresa comenzó en Alicante en 1992 y está especializada en cafés. Según explican, el bombón es el que les da nombre, puesto que es común en esta zona del Levante español.

VIPS

La empresa de franquicias de restauración VIPS es otra de las que regresa a la ciudad, puesto que ya estuvieron en la apertura de El Puerto Centro de Ocio, negocio que duró unos años en la actual esquina de la discoteca Pelícano.

2026

Además, Estrella Park Aventura, cuya apertura está prevista para 2026, se convertirá en el centro de ocio familiar más grande de Galicia, con más de 7.000 metros cuadrados de superficie comercial. Actualmente ya dispone de un espacio en la segunda planta, que ampliará de cara al próximo año.