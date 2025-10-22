Una exposición celebra los 250 años del Arquivo do Reino de Galicia
Se puede visitar hasta el 30 de enero
EP
Una exposición, que conmemora el 250 aniversario de la creación del Arquivo do Reino de Galicia, permitirá visitar en A Coruña un recorrido con 61 documentos y 16 objetos "singulares de la historia de Galicia desde 1775 hasta la actualidad". La muestra estará disponible hasta el día 30 de enero.
Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha asistido este miércoles a la inauguración, donde destacó el papel del Arquivo al "salvaguardar la historia gallega".
Se trata de una selección que proviene de los fondos públicos, privados y las colecciones del Arquivo do Reino de Galicia y que suponen una representación de los algo más de 550 que custodia a día de hoy.
Entre los objetos que contiene se encuentran expedientes judiciales y textos de fondos públicos vinculados a Hacienda, Gobierno Civil o a la Real Audiencia de Galicia. Además, se completa con fotografías estereoscópicas en visor, imágenes audiovisuales y otros documentos.
Durante su intervención, López Campos ha subrayado al Arquivo como "ejemplo de transmisión cultural, no solo por la conservación de documentos históricos, sino también por su labor divulgativo" e hizo hincapié en el servicio que presta a estudiosos como centro de documentación.
Asimismo, ha señalado el conselleiro, propuestas como la muestra permitirán al público "acercarse a sus fondos a través de una selección de piezas con las que descubrirán escritos que esconden curiosidades que ayudan a comprender acontecimientos pasados".
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- El bocadillo italiano que triunfa en A Coruña: 'Los hacía en Baleares y mis clientes aún me escriben porque los echan de menos
- Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
- La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»
- Las galletas que buscan crear recuerdos en A Coruña
- Walter Breijo, paciente de la Unidad de Quemados del Chuac: «Te curan las heridas y el alma»
- Los clientes ante el fin de las terrazas cubiertas de la plaza María Pita: «Nunca llueve al gusto de todos»
- Compromiso con el arte', la exposición que reúne en A Coruña obras de Picasso, Kandinsky o Urbano Lugrís