El Gobierno local reasigna 75.000 euros destinados a la FUCC por haberse disuelto

La Federación Unión de Comercios Coruñesa (FUCC) anunció su «disolución» y entrada en concurso de acreedores porque la Xunta le reclamó que devolviera ayudas que, considera, se gestionaron indebidamente. La FUCC señaló a este diario que «no podemos cobrar una subvención del Concello y dedicarla a pagar una deuda», y a la Junta de Gobierno Local de este miércoles irá la reasignación de 75.000 euros municipales que se le reservaron a través de un convenio.

El plan del Concello es dar de baja la partida y repartirla entre una decena de asociaciones para que realicen actividades de promoción comercial. Entre las más beneficiadas, el Área Comercial Obelisco y Distrito Mallos, que reciben cada una 10.000 euros.