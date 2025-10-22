Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 22 de octubre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Proyección de ‘20 días en Mariúpol’
19.30 horas | Afundación organiza la proyección del documental 20 días en Mariúpol, dirigido por Mstyslav Chernov, que narra el asedio ruso a la ciudad en febrero y marzo de 2022 y que ganó el Óscar.
Sede Afundación
Conferencia sobre Galicia y Portugal
19.30 horas | Ciclo Pensando o Futuro con Inês Gusman, directora de la Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais Galiza–Norte de Portugal, que imparte la conferencia: Da fronteira á Eurorrexión: as pontes entre Galiza e Portugal.
A.C. Alexandre Bóveda
Concierto de Franck Carducci & Mary Renaud
21.00 horas | Franck Carducci & Mary Renaud regresan a Mardi Gras, tras el estupendo concierto con su banda The Fantastic Squad. En esta ocasion en formato acústico con una mezcla de psicodelia y folk rock.
Mardi Gras
Retrospectiva de Erin & Travis Wilkerson
20.30 horas | Retrospectiva Erin & Travis Wilkerson, 2011-2025, donde se proyectarán los cortos For Michael Brown, Two Party System, Pluto Declaration, I Am Present, Strange Flower y Disaffection Image.
Filmoteca de Galicia
