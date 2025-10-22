¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 22 de octubre

Proyección de ‘20 días en Mariúpol’

19.30 horas | Afundación organiza la proyección del documental 20 días en Mariúpol, dirigido por Mstyslav Chernov, que narra el asedio ruso a la ciudad en febrero y marzo de 2022 y que ganó el Óscar.

Sede Afundación

Conferencia sobre Galicia y Portugal

19.30 horas | Ciclo Pensando o Futuro con Inês Gusman, directora de la Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais Galiza–Norte de Portugal, que imparte la conferencia: Da fronteira á Eurorrexión: as pontes entre Galiza e Portugal.

A.C. Alexandre Bóveda

Concierto de Franck Carducci & Mary Renaud

21.00 horas | Franck Carducci & Mary Renaud regresan a Mardi Gras, tras el estupendo concierto con su banda The Fantastic Squad. En esta ocasion en formato acústico con una mezcla de psicodelia y folk rock.

Mardi Gras

Retrospectiva de Erin & Travis Wilkerson

20.30 horas | Retrospectiva Erin & Travis Wilkerson, 2011-2025, donde se proyectarán los cortos For Michael Brown, Two Party System, Pluto Declaration, I Am Present, Strange Flower y Disaffection Image.

Filmoteca de Galicia