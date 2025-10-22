Luz verde a las obras para reparar el edificio del hospital Abente y Lago

El 2026 será un año de obras para el hospital Abente y Lago. El Concello ha concedido licencia al Sergas para los trabajos de conservación, mantenimiento y reparación del edificio ubicado en la Ciudad Vieja.

Aunque todavía no se ha explicado con detalle en qué consistirá esta actuación, los presupuestos de la Xunta para el próximo año presentados hace unos día permiten arrojar luz sobre el proyecto. El Gobierno gallego reserva 1,1 millones de euros para la rehabilitación de la fachada y las galerías.

Después de su etapa como hospital militar —se construyó en 1626— , el Abente y Lago se incorporó al Sergas en 1996 y su inauguración oficial se celebró en abril de 2001, cuando ya recibía pacientes. Desde entonces, se han ejecutado algunas obras de mejora —de instalaciones técnicas, rehabilitación de muros y reforma y adaptación de consultas y oficinas— y el centro ha ido creciendo, ya que abrió sus puertas enfocado hacia las consultas externas y ha conseguido consolidarse también en el mundo de la cirugía, especialmente la ambulatoria.

Cuando en 2020 el Gobierno gallego anunció la ampliación del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña para convertirlo en el Nuevo Chuac, también aseguró que se harían trabajos en el Abente y Lago. Ahora ya cuenta con luz verde municipal para proceder a la mejora de la fachada y de sus galerías. Desde el exterior, se pueden ver desperfectos, principalmente en los revestimientos y elementos de acabado, como zonas con pintura desconchada, deterioro superficial y grietas.

Falta por saber cuándo comenzarán las obras y cuál es su plazo de ejecución, ya que el centro continuará con su actividad asistencial sin interrupción.