Luz verde a las obras para reparar el edificio del hospital Abente y Lago
La Xunta prevé rehabilitar las fachadas y galerías de este complejo, una actuación que cuenta con 1,1 millones de euros en el presupuesto de 2026 | Acaba de recibir licencia
A. C.
El 2026 será un año de obras para el hospital Abente y Lago. El Concello ha concedido licencia al Sergas para los trabajos de conservación, mantenimiento y reparación del edificio ubicado en la Ciudad Vieja.
Aunque todavía no se ha explicado con detalle en qué consistirá esta actuación, los presupuestos de la Xunta para el próximo año presentados hace unos día permiten arrojar luz sobre el proyecto. El Gobierno gallego reserva 1,1 millones de euros para la rehabilitación de la fachada y las galerías.
Después de su etapa como hospital militar —se construyó en 1626— , el Abente y Lago se incorporó al Sergas en 1996 y su inauguración oficial se celebró en abril de 2001, cuando ya recibía pacientes. Desde entonces, se han ejecutado algunas obras de mejora —de instalaciones técnicas, rehabilitación de muros y reforma y adaptación de consultas y oficinas— y el centro ha ido creciendo, ya que abrió sus puertas enfocado hacia las consultas externas y ha conseguido consolidarse también en el mundo de la cirugía, especialmente la ambulatoria.
Cuando en 2020 el Gobierno gallego anunció la ampliación del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña para convertirlo en el Nuevo Chuac, también aseguró que se harían trabajos en el Abente y Lago. Ahora ya cuenta con luz verde municipal para proceder a la mejora de la fachada y de sus galerías. Desde el exterior, se pueden ver desperfectos, principalmente en los revestimientos y elementos de acabado, como zonas con pintura desconchada, deterioro superficial y grietas.
Falta por saber cuándo comenzarán las obras y cuál es su plazo de ejecución, ya que el centro continuará con su actividad asistencial sin interrupción.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- El bocadillo italiano que triunfa en A Coruña: 'Los hacía en Baleares y mis clientes aún me escriben porque los echan de menos
- Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
- La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»
- Las galletas que buscan crear recuerdos en A Coruña
- Walter Breijo, paciente de la Unidad de Quemados del Chuac: «Te curan las heridas y el alma»
- Los clientes ante el fin de las terrazas cubiertas de la plaza María Pita: «Nunca llueve al gusto de todos»
- ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?