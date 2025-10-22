«Necesitamos una ayuda puntual urgente para el nuevo centro de daño cerebral adquirido de Eirís»

«Antes de la pandemia de covid, estábamos entre los 70 u 80 usuarios. Ahora mismo, tenemos 172 afectados por daño cerebral adquirido (DCA) que acuden a terapias, cada semana, en nuestra asociación. Son más del doble. Sumamos 550 socios, y ofrecemos dos modalidades de atención, ambulatoria y en nuestros centros de día, situados en A Coruña y Culleredo, y en ambos hay lista de espera», resalta Juan Luis Delgado, presidente de Dano Cerebral A Coruña (Adaceco), entidad con «25 años de intensa lucha» a sus espaldas, que cumplirá, de manera oficial, «este próximo mes de noviembre».

En víspera del Día nacional del Daño Cerebral Adquirido, que se conmemora este domingo, 26 de octubre, Delgado urge apoyo económico «a las administraciones», y en particular a la Xunta, para «completar» la construcción del nuevo centro integral de daño cerebral adquirido en Eirís —«la obra está al 50%», y «el plazo de ejecución finaliza en marzo del próximo año», apunta—, que prevén abra sus puertas «a principios de 2027». Un edificio que, reivindica el presidente de Dano Cerebral A Coruña, no es para la asociación, sino «para los usuarios presentes, pasados y futuros del daño cerebral adquirido» en el área coruñesa.

«Hemos tenido que pedir un crédito de algo más de 1 millón de euros y lo que precisamos, ahora mismo, es una ayuda puntual urgente, y específica, para terminar de pagarlo», indica Delgado, quien subraya que el nuevo edificio de Eirís «no es un capricho» de la asociación que preside, sino «un espacio concebido para ampliar servicios» y «modernizar recursos» para la atención a los afectados por el daño cerebral adquirido en A Coruña

Donación de la plantilla de Inditex

«El coste para la construcción de las nuevas instalaciones», recuerda el presidente de Dano Cerebral A Coruña, «supera los 2 millones de euros». El Concello cedió una parcela; los trabajadores de Inditex destinaron toda la recaudación de su mercadillo navideño de 2023 (casi 1 millón de euros); y la Xunta [Consellería de Política Social] ha aportado unos 100.000 euros, «procedentes de la convocatoria del IRPF». «Hemos tenido que pedir un crédito de algo más de 1 millón de euros y lo que precisamos, ahora mismo, es una ayuda puntual urgente, y específica, para terminar de pagarlo», indica Delgado, quien subraya que el nuevo edificio de Eirís «no es un capricho» de la asociación que preside, sino «un espacio concebido para ampliar servicios» y «modernizar recursos» para la atención a los afectados por el daño cerebral adquirido en A Coruña. «Tenemos que ofrecer una atención más cercana, accesible y de calidad. Y eso no lo podemos hacer actualmente. Lo tenemos que hacer en el nuevo edificio», sostiene, antes reconocer que ese inmueble «era un proyecto impensable» para la entidad «hace dos años».

«Entonces, teníamos la parcela ya cedida por el Concello, y aparecieron los trabajadores de Inditex, que nos dieron un empuje importantísimo, que supone prácticamente la mitad del presupuesto para levantar el nuevo centro. Pero no podemos dejar una estructura a medio hacer mientras esperamos la siguiente financiación, así que nuestro compromiso fue firmar un crédito por la cantidad restante, algo más de 1 millón de euros. Ese es el contrato que tenemos rubricado con el banco», reitera Delgado, quien anticipa «una ayuda muy, muy importante», que «prácticamente está asegurada», por parte de la Diputación de A Coruña, para ese proyecto.

«De la Consellería de Política Social tenemos las ayudas que recibimos, de manera habitual, todos los años, que son importantes para el mantenimiento de nuestras actuales instalaciones [cedidas por la Xunta], pero lo que les estamos solicitando es una ayuda puntual, específica y única para completar el edificio», recalca el presidente de Dano Cerebral A Coruña, e incide: «Hay que diferenciar el día a día de nuestra asociación de la obra del nuevo edificio, que es un proyecto muy independiente y no tiene nada que ver. Nos hace falta una ayuda específica, puntual, de Política Social, y estamos seguros de que nos la van a dar».

«La ilusión, ahora, nos ha vuelto a renacer —prosigue—, porque nuestros compañeros de Dano Cerebral Santiago acaban de recibir una cantidad muy importante [300.000 euros, a los que se suman otros 250.000 del programa de IRPF] de esa misma Consellería para ampliar el magnífico edificio del que ya disponen. Confiamos en que, igual que les han apoyado a ellos, hagan lo mismo con nosotros», señala Delgado, antes de hacer hincapié en que, en el momento actual, la asociación que preside cuenta con «lista de espera» en sus dos centros de día. «Otra cuestión importante que me gustaría exponer es que una de las diez plazas concertadas por la Xunta que tenemos en ese servicio está sin cubrir. No sabemos por qué esa plaza está disponible, pero esto es algo que se tiene que gestionar a través de la Xunta, y es una pena que no esté cubierta», considera el presidente de Dano Cerebral A Coruña, entidad que, en este 2025, celebra su 25º aniversario.

Actividades del Día nacional del Daño Cerebral Adquirido

«25 años de intensa lucha para conseguir llegar hasta aquí», resalta Delgado, muy agradecido por su «incansable labor» con «las juntas directivas fundadoras», encabezadas por Carmen Fernández Quiroga, que «se metieron en la locura absoluta de intentar crear una asociación», así como con las familias, «por su perseverancia», y con «todos los trabajadores» de Dano Cerebral A Coruña, quienes «están, día a día, con los afectados» por esa dolencia. Gratitud que manifiesta en víspera del Día nacional del Daño Cerebral Adquirido, que se conmemora este domingo, 26 de octubre. Una jornada que la asociación celebrará con «una mañana llena de actividades en María Pita», que incluirán deporte adaptado, zona de astronomía y sensibilización; actuaciones musicales, a cargo de las asociaciones culturales Donaire y Son d’aquí; y la lectura de un manifiesto.