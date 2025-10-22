TURISMO
La nueva área para autocaravanas en A Coruña lejos de los reclamos turísticos
La idea es que en una zona conectada por autobús con el centro urbano
Se trata de la segunda zona de este tipo, tras O Portiño
El Concello de A Coruña trabaja para la creación de una nueva área específica para autocaravanas en el barrio de Someso, en una explanada situada en el entorno de la avenida da Universidade, en las proximidades de ExpoCoruña.
Según explican en una nota de prensa, esta zona, que cuenta con una inversión de 25.000 euros, busca tener todas las dotaciones necesarias para ofrecer un servicio completo a los viajeros y viajeras: puntos de vertido para aguas grises y residuales, abastecimiento de agua, iluminación y espacios habilitados para una pernoctación segura.
La idea es que aparquen en ella las autocaravanas y los turistas puedan desplazarse al centro urbano en autobús, puesto que por la zona circulan los autobuses de las líneas 5 y UDC.
Noemí Díaz, concejala de Infraestructuras y Movilidad, destaca que “con esta intervención creamos un espacio específico y dotado para autocaravanas, un servicio necesario que permitirá, además, descongestionar otras zonas como el aparcamiento de la Torre de Hércules, donde venían estacionando de forma continua sin que ese espacio estuviese pensado para ese uso”.
Esta infraestructura estará operativa en las próximas semanas, una vez finalicen los trabajos de acondicionamiento.
Un problema antiguo
La problemática con las autocaravanas en A Coruña viene de lejos, puesto que la única área específica para este tipo de vehículos se encuentra en O Portiño, en una zona sin conexión con el resto de la ciudad.
Estas aparcaban en el entorno del Aquarium Finisterrae o la Torre de Hércules, aunque ninguna de estas zonas están habilitadas para este fin, si bien pueden estacionar siempre y cuando no ocupen más espacio que el del vehículo.
En 2021, personal del servicio municipal de Movilidad Urbana visitó el aparcamiento del Aquarium para invitar a los dueños de varias autocaravanas estacionadas allí a que se desplazasen a otros lugares de la ciudad, debido a que la saturación de este tipo de vehículos estaba causando molestias a la hora de circular por el parking.
