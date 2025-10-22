Al menos cuatro detenidos en una operación antidroga en el puerto de A Coruña, en el muelle de Calvo Sotelo

La Policía Nacional desarrolla hoy en colaboración con las autoridades francesas una operación antidroga en el puerto de A Coruña, en el muelle de Calvo Sotelo, donde ha atracado un barco francés, una corbeta de nombre 'Flf Courbet', que se encuentra en la zona sur del muelle de Calvo Sotelo y que, según las primeras informaciones que han trascendido, trae a varios detenidos en alta mar con un importante alijo de cocaína, según ha confirmado el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. Hay al menos cuatro detenidos.

El operativo continúa pasadas las 11.00 horas y las autoridades han cerrado el acceso peatonal al muelle. La droga ha sido descargada en las instalaciones portuarias de A Coruña y al menos cuatro detenidos han desembarcado en A Coruña custodiados por agentes de la Policía Nacional.

Cuatro detenidos con un importante alijo de cocaína desembarcan en A Coruña de la corbeta francesa 'Flf Courbet' en un operativo antidroga en el muelle de Calvo Sotelo, en el puerto de A Coruña. / Iago López

El delegado del Gobierno en Galicia ha señalado que se está desarrollando hoy una "importante operación" antidroga en colaboración con autoridades francesas. Blanco ha explicado que este barco "trae a varios detenidos que fueron detenidos ya en alta mar con un importante alijo de cocaína".

La operación está bajo secreto de sumario y Blanco ha declarado que las autoridades españolas esperan que se levante esta medida en cuanto los detenidos pasen a disposición judicial.

Varios detenidos en una operación antidroga en el puerto de A Coruña / Iago López

Ha agradecido el trabajo "encomiable" de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de otros países europeos en la lucha contra el narcotráfico. "Lo que estamos haciendo es una lucha sin cuartel contra esta lacra que es ni más ni menos que las drogas que están tratando de entrar en Europa".

Un vehículo de la policía nacional, esta mañana, en el muelle de Calvo Sotelo, en el puerto de A Coruña. / LOC

Esta operación antidroga en A Coruña coincide con otro importante operativo contra el tráfico medio de drogas desplegado este martes en O Salnés.

*EN AMPLIACIÓN