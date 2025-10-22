La alerta naranja por temporal cierra los parques y jardines de A Coruña

Los parques y jardines de A Coruña, así como el cementerio de Feáns, echan el cierre para garantizar la seguridad ciudadana con motivo de la alerta naranja por temporal costero y viento decretada para este miércoles y jueves por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El Concello prevé que podrán volver a abrir el jueves, a partir de las 12.00 horas.

Los avisos por temporal costero, lluvia y viento tendrán especial influencia durante la tarde de este miércoles, cuando se esperan vientos de fuerza ocho que pueden alcanzar de 62 a 74 kilómetros por hora y mar combinado del oeste, con olas de 5 metros. También hay activo un aviso amarillo por lluvias que pueden llegar a acumular en una hora 15 mm. Además, está previsto que a última hora del día, la llegada de un nuevo frente traiga viento con mucha humedad y lluvias fuertes.

🟠 AVISO | Por mor da alerta laranxa por vento, os parques e xardíns da cidade permanecerán pechados ata este xoves 23 ás 14.00 horas. Tamén estará pechado o cemiterio de Feáns para garantir a seguridade da cidadanía pic.twitter.com/aahvaIcbvf — Concello da Coruña (@ConcelloCoruna) October 22, 2025

La suspensión de la actividad deportiva federada en el mar está suspendida desde las 15.00 horas y hasta las 09.00 del jueves. La Xunta, a través de la Dirección Xeral de Emerxencias, recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, diques y paseos marítimos, y pide extremar las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar, que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.