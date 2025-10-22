Una persona resulta herida en el incendio de un gimnasio en Os Rosales
El fuego provocó un reventón en el cristal de la puerta de entrada
Una persona ha resultado herida a primera hora de esta tarde en el incendio de un gimnasio ubicado en la calle Emilio González López, en el barrio de Os Rosales. El fuego provocó un reventón en el cristal de la puerta de acceso a las instalaciones deportivas, que permanecen acordonadas. Los Bomberos de A Coruña recibieron el aviso sobre las 16.30 horas y todavía se encuentran en el lugar con varias dotaciones, realizando las labores de extinción. Hasta el lugar también se ha desplazado una ambulancia del 061 y la Policía Local.
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- El bocadillo italiano que triunfa en A Coruña: 'Los hacía en Baleares y mis clientes aún me escriben porque los echan de menos
- Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
- La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»
- Las galletas que buscan crear recuerdos en A Coruña
- Walter Breijo, paciente de la Unidad de Quemados del Chuac: «Te curan las heridas y el alma»
- Los clientes ante el fin de las terrazas cubiertas de la plaza María Pita: «Nunca llueve al gusto de todos»
- Compromiso con el arte', la exposición que reúne en A Coruña obras de Picasso, Kandinsky o Urbano Lugrís