Una persona resulta herida en el incendio de un gimnasio en Os Rosales

Una persona ha resultado herida a primera hora de esta tarde en el incendio de un gimnasio ubicado en la calle Emilio González López, en el barrio de Os Rosales. El fuego provocó un reventón en el cristal de la puerta de acceso a las instalaciones deportivas, que permanecen acordonadas. Los Bomberos de A Coruña recibieron el aviso sobre las 16.30 horas y todavía se encuentran en el lugar con varias dotaciones, realizando las labores de extinción. Hasta el lugar también se ha desplazado una ambulancia del 061 y la Policía Local.