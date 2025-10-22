El quinto contenedor llegará a diez nuevos barrios el próximo mes
El quinto contenedor, que ya está presente en barrios como Novo Mesoiro, Feáns, Elviña, Barrio de las Flores, Matogrande y Cuatro Caminos, llegará a mediados de noviembre a otros diez distritos, tal y como ha avanzado el Concello, que detalla que ya se han modificado «unos 1.2000 contenedores», a razón de 130 al día. El nuevo sistema de recogida de residuos urbanos introduce un contenedor de tapa gris, destinado a la fracción resto —restos de barrido, colillas, productos de higiene o pañales— mientras que el contenedor amarillo quedará reservado exclusivamente para envases como bricks, latas y plásticos. En esta nueva fase, que finalizará a mediados de noviembre, se renovarán las islas de reciclaje en O Castrillón, Oza, Os Castros, Os Mallos, Sagrada Familia, Agra do Orzán, Ventorrillo, Bens, Os Rosales y Labañou.
