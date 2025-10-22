Taburete presentará en la sala Pelícano su nuevo disco 'El perro que fuma'
La banda regresa a los escenarios para presentar su sexto álbum de estudio, que se publicará el próximo 28 de noviembre
La banda de pop Taburete anuncia que su nueva gira tendrá parada en A Coruña para presentar su sexto álbum ‘El perro que fuma’, que verá la luz el próximo 28 de noviembre. El concierto en A Coruña será en la sala Pelícano el 27 de febrero.
Taburete regresa a los escenarios tras el primer parón que realizan en diez años de trayectoria. Los madrileños presentarán su disco “más humano y reflexivo” hasta la fecha, con un espectáculo que promete "energía, emoción y espíritu festivo". La entrada para el concierto de A Coruña puede adquirirse a partir de 35 euros en la web www.taburetetickets.com.
