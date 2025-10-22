El tiempo en A Coruña: la alerta sube a nivel naranja

El tiempo en A Coruña se complica. Al otoño le ha costado hacerse notar pero ahora parece haberse instalado con todas sus consecuencias. Tras semanas de tiempo otoñal apacible, la costa coruñesa ha superado el ecuador del mes de octubre con los primeros avisos ---este lunes y martes-- por los efectos en el litoral de varios frentes que han dejado lluvias y viento fuerte durante los últimos días. Ya desde este pasado domingo los coruñeses conviven con el paraguas y ayer martes llegaron las primeras lluvias importantes de la temporada, que complicaron el tráfico y dejaron incidencias en la ciudad y en la comarca por rieras e inundaciones.

El aviso ayer era de nivel amarillo pero hoy la alerta meteorológica en la costa noroeste de A Coruña subirá a naranja a partir de las 15.00h, lo que implica un empeoramiento de la situación en el litoral por viento de mar de hasta fuerta 8. Este aviso naranja permanecerá activado hasta las seis de la madrugada del jueves. Meteogalicia avisa además de alerta amarilla en A Coruña por rachas de viento de más de 80 km/h a partir de las 18.00h.

Y hoy volverá a llover en el área coruñesa. Meteogalicia prevé más precipitaciones durante la primera mitad de la jornada y cielo cubierto pero ya con menor probabilidad de lluvias a partir del mediodía, aunque los chubascos arreciarán de nuevo durante la noche. Las temperaturas se mantendrán entre los 18 grados de mínima y los 20 de máxima.

Para mañana jueves, día 23, y para el viernes día 24 Meteogalicia ya no prevé chubascos en A Coruña. Alternarán nubes y claros y los termómetros bajarán hasta mínimas de 14 grados y máximas de entre 17 y 18 grados. Y de cara al fin de semana Meteogalicia avanza que entrará aire frío asociado a vientos de componente norte, con lo que bajarán las temperaturas. La probabilidad de precipitaciones descenderá en general en Galicia durante las jornadas del sábado 25 y el domingo 26 de octubre. Más información.