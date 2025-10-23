Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CONCIERTOS EN A CORUÑA

Amaral actuará en A Coruña en su único concierto en Galicia de 2026

Regresan a la ciudad tras participar en el Recorda Fest de 2024

Eva Amaral, durante su actuación en la última edición de O Son do Camiño, en Santiago.

Eva Amaral, durante su actuación en la última edición de O Son do Camiño, en Santiago. / Antonio Hernández

RAC

El dúo zaragozano Amaral, una de las bandas más importantes de los últimos años en la música española, volverá a A Coruña a presentar su nuevo disco dentro de la gira Dolce Vita Tour. Eva Amaral y Juan Aguirre visitarán el Coliseum de A Coruña el próximo 21 de febrero, que cae en sábado.

Esta será la primera visita a la ciudad desde el 2024 en el Recorda Fest de A Coruña y a Galicia desde O Son do Camiño en junio de 2025. Además, aunque por ahora no se han anunciado la totalidad de fechas para el próximo año, en una nota de prensa la promotora asegura que será la única oportunidad para ver el dúo en la comunidad en ese año.

Para poder ir al concierto, las entradas saldrán a la venta este viernes 24 de octubre a las 11.00 horas en ataquilla.com, baila.fm y la taquilla de la Plaza de Ourense en A Coruña.

Cartel del concierto de Amaral

Cartel del concierto de Amaral / LOC

En este evento cantarán su repertorio que los ha llevado a la fama durante 30 años de carrera además de algunos de los quince temas de "música renovada, sincera y con alma", tal y como definen, de su noveno disco Dolce Vita.

TEMAS

