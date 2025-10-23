El BNG tilda de «escasa» la inversión en la comarca en los presupuestos de la Xunta

El BNG valora «muy negativamente» la inversión y «el compromiso» del Gobierno gallego con la comarca de A Coruña, que definen como el motor social y de empleo del país, que, añaden, no ve reflejada esta importancia en el documento de Presupuestos autonómicos para 2026. El BNG señala que la comarca es «una de las más importantes y dinámicas del país», por lo que «no se explica que los presupuestos no reflejen compromisos claros» con los principales problemas de la ciudadanía, entre los que citan vivienda, movilidad, sanidad y educación.

El frente cita como ejemplo de esta «falta de compromiso» la ausencia de partidas específicas para la construcción de nuevas escuelas infantiles, en un momento en el que, explican, la comarca necesita un número importante de plazas públicas en escuelas de 0 a 3 años. El proyecto de presupuestos, continúan, «tampoco refleja una de las principales necesidades de la ciudadanía de esta comarca», como es la vivienda, y demandan a la Xunta «compromiso» con la construcción de vivienda pública en nuestra comarca», entre otras soluciones, y citan una única partida de desarrollo de suelo para este fin en Arteixo, «apenas 80.000 euros». Con ese importe, juzgan, «no se puede pretender atajar el grave problema de la vivienda en nuestra comarca».

En cuanto a otras cuestiones como la movilidad, afean al Gobierno gallego su insistencia en el proyecto de la Vía Ártabra «sin incluir el enlace con la La-6, que es la que verdaderamente puede servir para comunicar y vertebrar» el área. También critican los retrasos en la ampliación del Hospital y de A Coruña y «la falta de apuesta» por proyectos industriales en la comarca.