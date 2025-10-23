Si no lo leo no lo creo
Campaña contra la «plaga» de las colillas tiradas al suelo
ANTÓN PERULEIRO
De acuerdo con la ordenanza coruñesa de limpieza viaria está prohibido tirar desperdicios a la calle, pero día tras día vemos colillas arrojadas en las vías públicas. Un usuario de X señala en la red social que le ha pedido al Concello «una campaña» o solución para «atacar esta plaga de una vez», comunicación que, indica, todavía no ha recibido respuesta. El ciudadano ha compartido en su red social un cartel en el que anima a informarse de las actividades de una «campaña» contra la costumbre de tirar restos de tabaco en el suelo en la web cigarillosnoensuelo.org, si bien este miércoles por la tarde no se podía acceder. Veremos en qué queda la cruzada para que las aceras queden libres del color de la nicotina.
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- El bocadillo italiano que triunfa en A Coruña: 'Los hacía en Baleares y mis clientes aún me escriben porque los echan de menos
- Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
- La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»
- Las galletas que buscan crear recuerdos en A Coruña
- Walter Breijo, paciente de la Unidad de Quemados del Chuac: «Te curan las heridas y el alma»
- Los clientes ante el fin de las terrazas cubiertas de la plaza María Pita: «Nunca llueve al gusto de todos»
- ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?