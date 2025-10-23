Campaña contra la «plaga» de las colillas tiradas al suelo

De acuerdo con la ordenanza coruñesa de limpieza viaria está prohibido tirar desperdicios a la calle, pero día tras día vemos colillas arrojadas en las vías públicas. Un usuario de X señala en la red social que le ha pedido al Concello «una campaña» o solución para «atacar esta plaga de una vez», comunicación que, indica, todavía no ha recibido respuesta. El ciudadano ha compartido en su red social un cartel en el que anima a informarse de las actividades de una «campaña» contra la costumbre de tirar restos de tabaco en el suelo en la web cigarillosnoensuelo.org, si bien este miércoles por la tarde no se podía acceder. Veremos en qué queda la cruzada para que las aceras queden libres del color de la nicotina.