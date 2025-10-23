El Concello adjudica la reforma del parque de Santa Margarita

El Concello adjudicó a Jardinería Arce las obras de reforma del parque de Santa Margarita, que cuenta con un presupuesto de 899.000 euros. Así, se actuará sobre más de 78.000 metros cuadrados para renovar y adaptar los caminos, ampliar y mejorar los equipamientos y el mobiliario y reforzar la vegetación y los espacios verdes.

Una de las principales necesidades detectadas en el parque es la de renovar o reparar los caminos y espacios de paso, ya sea por el desgaste del tiempo o por el impacto de las raíces de los árboles. Por ello, se actuará en puntos como las escaleras que bajan desde la Casa de las Ciencias a la Rosaleda y también en el cruce de caminos que da inicio al paseo de las Ciencias, donde se sustituirá el pavimento de asfalto por adoquines. A esto se sumará la creación de un nuevo circuito de senderos, aprovechando espacios infrautilizados del parque y conectando así sus distintos espacios de ocio y recreo

En cuanto a los equipamientos, en el sector norte habrá unas pistas para correr que llegarán a la nueva área de calistenia que se habilitará sobre el espacio deportivo ya existente. También se ampliará el área de juegos infantiles próxima al acceso desde la avenida de Arteixo,. También está previsto sumar nuevos ejemplares de arbustos y flores, que complementarán las 60 especies de árboles que ya hay en el parque.