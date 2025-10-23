El Concello creará un área de autocaravanas en Someso

El Concello trabaja para la creación de una nueva área específica para autocaravanas en el barrio de Someso, en una explanada situada en el entorno de la avenida da Universidade, en las proximidades de ExpoCoruña Según explican, esta zona, que cuenta con una inversión de 25.000 euros, busca tener todas las dotaciones necesarias para ofrecer un servicio completo a los viajeros y viajeras: puntos de vertido para aguas grises y residuales, abastecimiento de agua, iluminación y espacios habilitados para una pernoctación segura.

La idea es que aparquen en ella las autocaravanas y los turistas puedan desplazarse al centro urbano en autobús, puesto que por la zona circulan los autobuses de las líneas 5 y UDC. Esta infraestructura estará operativa en las próximas semanas, una vez finalicen los trabajos de acondicionamiento.

Nuevas bases de BiciCoruña

El Concello puso en marcha, este miércoles, dos nuevas bases del servicio de BiciCoruña, situadas frente al Centro Municipal de Empleo, en Os Rosales, y otra junto al Fórum Metropolitano. Con estas dos, ya suman un total de 63 estaciones activas, que conectan diversos barrios de la ciudad, a la espera, avanzan, de poner en funcionamiento las ya instaladas en avenida de Oza, Agrela y San Pedro de Visma.