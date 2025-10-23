Conductores del bus piden medidas para poder cumplir horarios
La sección sindical de CSIF en la Compañía de Tranvías exige al Concello que ponga «soluciones cuanto antes» a los «retrasos, aglomeraciones» e incumplimiento de frecuencias que vive actualmente el transporte urbano.
Los conductores defienden que «el problema no está en el volante» ya que los profesionales hacen lo posible por cumplir con su tarea, pero que no lo consiguen «por un tráfico cada vez más denso» y un «aumento de viajeros brutal».
Los trabajadores piden, además, que los usuarios suban «con el dinero o el método de pago preparado» para agilizar la subida al vehículo y también que intenten avanzar hacia la parte trasera del bus para evitar atascos en la puerta delantera. A los conductores les piden «civismo y empatía» para que no dejen aparcados sus vehículos en las paradas y para que no dejen el coche en doble fila.
Al Concello le exige más firmeza contra los turismos que están mal aparcados y también que implante el carril bus para facilitar la circulación del transporte público.
