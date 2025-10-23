El edificio ruinoso de la calle Damas sale a subasta por un precio inicial de 110.884 euros

La Junta de Gobierno local aprobó la venta forzosa del número 3 de la calle Damas. El inmueble está en ruinas desde hace más de 20 años. El precio de partida es de 110.884 euros. Es el primer edificio privado que sale a subasta a través del Ayuntamiento.

Según la alcaldesa, Inés Rey, hubo dificultades en el proceso porque «tenía un embargo de la Agencia Tributaria». El edificio fue el primero en entrar en el Plan Municipal de Ruinas en 2023, pero su proceso se ha prolongado hasta ahora. Se abre un plazo de dos meses para la presentación de ofertas. El único criterio, detalló la regidora, es «la puja más elevada». Debido a su estado ruinoso y los problemas que genera a los vecinos de esta calle, cerca de la plaza de Azcárraga, el Concello municipal le notificó a la propiedad en doce ocasiones sus obligaciones y le impuso siete multas por desobedecerlas entre los años 2014 y 2022.

Durante años, ese edificio, cuya declaración de ruina comenzó en 2015 y concluyó en 2018, tuvo adosado a su fachada un andamio que entorpecía el paso por la calle y en su interior se acumuló la basura, lo que generó la aparición de ratas y malos olores que fueron denunciados por los vecinos de la Ciudad Vieja. Si la subasta queda desierta, se podría volver a iniciar la puja con una rebaja del 25%.