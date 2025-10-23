El furtivismo «repunta» en la zona de la Torre, en A Coruña, y continúa en la ría de O Burgo

Las rocas de la zona de la Torre de Hércules, en las que los mariscadores legales no faenan para que se recuperen las poblaciones de producto, se están convirtiendo en coto de caza para los furtivos. Los Gardacostas y la Policía incautaron este mes 38 kilos de percebe en dos operaciones en las proximidades del monumento, y el patrón mayor de la Confraría de Pescadores e Mariscadores da Coruña, Jesús Mariñas, ve un «repunte muy claro» del furtivismo. Los cofrades llevan «un año sin trabajar allí», pues el entorno del monumento está «en proceso de recuperación», un objetivo que ponen en peligro los furtivos.

La Confraría, cuyos vigilantes participaron en una de las intervenciones de este mes, espera un nuevo aumento de infracciones cuando empiece la campaña de erizo, y Mariñas tiene claro quiénes son los culpables: «Furtivos reincidentes de O Portiño». Según defendió el patrón mayor a inicios de año, hay una «nueva generación de furtivos» de 17 o 19 años y su forma de trabajar «es mucho más profesional».

Como ya publicó este diario en abril, los mariscadores ilegales están volviendo a la ría de O Burgo, cerrada al marisqueo desde los trabajos de dragado. Aunque estos ya han terminado, los cofrades siguen sin poder trabajar allí hasta que las poblaciones del producto alcancen el tamaño legal para que se comercialicen, sin que hayan llegado las ayudas que han reclamado reiteradamente a Estado y Xunta. Suman año y medio sin ingresos, mientras los furtivos entran en la ría «por ahora parece que de manera puntual», indica Mariñas, aunque advierte que puede pasar «de puntual a frenética en cuestión de días».

Operaciones de vigilancia

El 7 de octubre, los Gardacostas de Galicia y la Unidade de Policía Nacional Adscrita (UPA) requisaron trece kilos de percebe en la zona del Aquarium Finisterrae, frente a la península de la Torre, y levantaron seis actas por infracciones. La semana pasada hubo otra operación cerca de la Torre que, según la Xunta, se debió a la «alerta» de los vigilantes de la Confraría. En esta ocasión fueron cuatro furtivos los interceptados, con 25 kilos de percebe.

Pero Mariñas indica que no sabe si estas operaciones disuaden. Según explica, en las intervenciones se levanta un acta a los furtivos y se les propone una sanción, pero si llega una multa se declaran insolventes, y continúa el problema. El año pasado, las incautaciones de pescado y marisco en la porción de la costa que incluye A Coruña, entre Malpica y Sada, se multiplicaron por 3,8 hasta los 1.323 kilos.