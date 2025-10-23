Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 23 de octubre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Presentación del disco de Greasy Belly
20.00 horas | La banda Greasy Belly organiza una listening party para presentar su nuevo disco, que tocarán el día 31 en la Mardi Gras. Antes ofrecerán esta oportunidad de llevarse el disco y otros productos del grupo.
Sala Mardi Gras
Inauguración con una actuación de ópera
20.00 horas | El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia organiza en su sede de A Coruña una exposición que recoge trabajos de estudiantes de arquitectura. En la inauguración actuará la soprano Adriana Aranda.
Colegio Oficial de Arquitectos
Conferencia de un militar sobre la montaña
19.00 horas | Alberto Ayora Hirsch hablará sobre montaña. El coronel es conocido por salir en el programa Al filo de lo imposible.
Museo Histórico Militar
Jornada sobre la figura de Isaac Díaz Pardo
10.00 horas | El Museo de Belas Artes organiza dos jornadas en las que expertos hablarán sobre Isaac Díaz Pardo. Esta arranca mañana y seguirá el viernes. Hay que inscribirse previamente.
Museo de Belas Artes
Concierto por el ‘Mozart gallego’
19.30 horas | Con motivo del 130 aniversario de Pepito Arriola, conocido como el ‘Mozart gallego’, se organiza un concierto en el que se interpretarán algunas de sus piezas.
Círculo de Artesanos
Conferencia sobre las Molucas
19.30 horas | Una conferencia del investigador de la UNED Emilio C. Ojea protagonizará este jueves la tercera cita del ciclo Da Coruña ás Molucas sobre la famosa expedición.
Autoridad Portuaria
Un coloquio sobre la naturaleza de la música
18.00 horas | La Fundación Paideia organiza el coloquio La naturaleza de la música en el que hablarán los compositores Tomás Marco y José María Sánchez-Verdú, y la filósofa Elena Partene.
Fundación Paideia
Un libro para conocer a Castelao
20.00 horas | Presentación del libro Castelao entre nós que recoge ensayos y análisis del autor gallego. A la presentación asistirán el humorista gráfico Siro López y el historiador Felipe-Senén.
Portas Ártabras
