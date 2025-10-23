¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 23 de octubre

Presentación del disco de Greasy Belly

20.00 horas | La banda Greasy Belly organiza una listening party para presentar su nuevo disco, que tocarán el día 31 en la Mardi Gras. Antes ofrecerán esta oportunidad de llevarse el disco y otros productos del grupo.

Sala Mardi Gras

Inauguración con una actuación de ópera

20.00 horas | El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia organiza en su sede de A Coruña una exposición que recoge trabajos de estudiantes de arquitectura. En la inauguración actuará la soprano Adriana Aranda.

Colegio Oficial de Arquitectos

Conferencia de un militar sobre la montaña

19.00 horas | Alberto Ayora Hirsch hablará sobre montaña. El coronel es conocido por salir en el programa Al filo de lo imposible.

Museo Histórico Militar

Jornada sobre la figura de Isaac Díaz Pardo

10.00 horas | El Museo de Belas Artes organiza dos jornadas en las que expertos hablarán sobre Isaac Díaz Pardo. Esta arranca mañana y seguirá el viernes. Hay que inscribirse previamente.

Museo de Belas Artes

Concierto por el ‘Mozart gallego’

19.30 horas | Con motivo del 130 aniversario de Pepito Arriola, conocido como el ‘Mozart gallego’, se organiza un concierto en el que se interpretarán algunas de sus piezas.

Círculo de Artesanos

Conferencia sobre las Molucas

19.30 horas | Una conferencia del investigador de la UNED Emilio C. Ojea protagonizará este jueves la tercera cita del ciclo Da Coruña ás Molucas sobre la famosa expedición.

Autoridad Portuaria

Un coloquio sobre la naturaleza de la música

18.00 horas | La Fundación Paideia organiza el coloquio La naturaleza de la música en el que hablarán los compositores Tomás Marco y José María Sánchez-Verdú, y la filósofa Elena Partene.

Fundación Paideia

Un libro para conocer a Castelao

20.00 horas | Presentación del libro Castelao entre nós que recoge ensayos y análisis del autor gallego. A la presentación asistirán el humorista gráfico Siro López y el historiador Felipe-Senén.

Portas Ártabras