La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: "En Galicia, la luz es importante"

Durante la presentación de la ampliación de Marineda City, en A Coruña, el CEO de Merlin Properties, Ismael Clemente, compartió una de las anécdotas más personales de su carrera: el día que conoció a Amancio Ortega, fundador de Inditex.

“Para mí era un sueño cumplido”, confesó Clemente, recordando aquella visita a Arteixo como una “peregrinación laica” para conocer al empresario más admirado de España. “Fui a ver a Don Amancio, la leyenda. La referencia de cualquier gestor o de cualquiera que haya estudiado Económicas y se vista por los pies”.

Aquel encuentro, breve pero intenso, dejó en Clemente una enseñanza que —años después— acabaría influyendo en el diseño de Marineda City. “Con sus pantalones impecablemente planchados y su camisa blanca, transmitía una sensación de paz consigo mismo. Me miraba tratando de determinar si aquel chavalito medio andaluz sería capaz de durar más de un asalto en este mundillo”, contó entre risas.

Entonces, llegó el consejo que no se le borraría jamás de la cabeza:

“Ese centro que habéis comprado aquí es muy bueno, pero tienes que meterle más luz natural cuando puedas, porque aquí en Galicia la luz natural es importante. Tenemos agua, pero no tanta luz como vosotros; y vosotros tenéis luz, pero poca agua”.

Clemente recuerda que simplemente respondió “recibido, corto y cambio”. Al volver a Madrid, compartió la reflexión con su equipo y, según explicó, fue el germen de la decisión de hacer el centro comercial de Marineda City más luminoso.