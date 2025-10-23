Locura por las entradas de Aitana en A Coruña: agotadas en menos de una hora

Uno de los conciertos más esperados del 2026 en A Coruña, el de Aitana dentro de su gira Cuarto Azul, sacaba las entradas a la venta este jueves 23 a las 12 horas. Sin embargo, estos tickets volaron y en menos de una hora el mensaje que aparece a quien quiera comprar es el de "no hay entradas disponibles". Minutos después en la web de Aitana aparecía el mensaje de "agotado".

Entradas agotadas Aitana / LOC

Para este concierto, la preventa estaba activada desde el lunes 20, mientras que en el día de hoy se abría la venta general para la que será la única fecha en Galicia de su tour, concierto que está fijado para el 22 de julio.

En redes sociales muchas eran las personas quejándose de que no pudieron siquiera entrar a la plataforma de compra y que no tuvieron la oportunidad de cogerlas. Está por ver ahora si anunciará una segunda fecha como ya hizo en Barcelona y Madrid, si bien en este caso se trata de ciudades más grandes. La venta anticipada también generó polémica, ya que estaba reservada a clientes del Banco Santander y a miembros de la comunidad oficial de Aitana, agotándose en poco tiempo.

El tour de Aitana arrancará el 14 de marzo en Argentina en el festival Lollapalooza y visitará 14 ciudades antes de A Coruña. A partir de ese concierto hará un parón de mes y medio para después de continuar a partir de septiembre en Barcelona, Madrid, Bilbao, Buenos Aires y cinco ciudades de México.

Las entradas para el recital de A Coruña iban desde los 65 euros más gastos de gestión, aunque algunas llegaban a costar hasta 140 euros, puesto que la pista estará dividida en dos partes, frontal y trasera. También se ofrecían entradas con "early access", con las que se puede entrar antes al recinto.