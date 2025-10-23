La mujer atropellada por un bus urbano en San Andrés, en A Coruña, sigue en la UCI una semana después

La mujer de 75 años arrollada por un bus urbano en la calle Pórtico de San Andrés el 15 de octubre sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) este jueves, ocho días después del accidente. De acuerdo con fuentes conocedoras, la víctima del atropello continúa con pronóstico "grave" e internada en el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac).

Según fuentes del 112, "en un primer momento parecía que podía estar atrapada", por lo que se llamó a los bomberos, pero finalmente no fue necesario liberarla. Pero otras fuentes conocedoras del incidente explicaron a este diario que el bus rompió una pierna de la mujer y fue necesario trasladarla al hospital por sus heridas.