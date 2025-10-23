La mujer atropellada por un bus urbano en San Andrés, en A Coruña, sigue en la UCI una semana después
El vehículo le rompió una pierna y su pronóstico es "grave"
La mujer de 75 años arrollada por un bus urbano en la calle Pórtico de San Andrés el 15 de octubre sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) este jueves, ocho días después del accidente. De acuerdo con fuentes conocedoras, la víctima del atropello continúa con pronóstico "grave" e internada en el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac).
Según fuentes del 112, "en un primer momento parecía que podía estar atrapada", por lo que se llamó a los bomberos, pero finalmente no fue necesario liberarla. Pero otras fuentes conocedoras del incidente explicaron a este diario que el bus rompió una pierna de la mujer y fue necesario trasladarla al hospital por sus heridas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
- El Concello de A Coruña rescatará la concesión de cuatro aparcamientos subterráneos
- Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
- Cambios en la normativa de terrazas en A Coruña: ahora permitirán a los bares algo que ya hacían algunos
- La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»
- Las galletas que buscan crear recuerdos en A Coruña
- Walter Breijo, paciente de la Unidad de Quemados del Chuac: «Te curan las heridas y el alma»
- Los clientes ante el fin de las terrazas cubiertas de la plaza María Pita: «Nunca llueve al gusto de todos»