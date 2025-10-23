Así es el nuevo espacio de Marineda City en A Coruña: "Un lugar de encuentro para los gallegos"

Marineda City vivió este jueves un acto institucional para presentar su ampliación que abrirá este viernes al público. Tras dos años de obra y más de 40 millones de euros de reforma, Merlin Properties inauguró esta nueva zona con casi 30.000 metros cuadrados que ocupa el lugar en el que estaba El Corte Inglés , situando al complejo como el segundo más grande de España y el cuarto de Europa, y generando 800 empleos.

El acto se celebró en la nueva plaza Emilia Pardo Bazán, que recibe este nombre en honor a la escritora que inventó el nombre de Marineda para referirse a A Coruña. «Queremos dar a conocer un espacio que refleja nuestra capacidad para reinventarnos», señaló Purificación Berdejo, gerente del centro, mientras algunos curiosos observaban el acto desde las distintas plantas del centro comercial. El CEO de Merlin Properties, Ismael Clemente, definió Marineda como «un lugar de encuentro para los gallegos». Expuso que la compañía había adquirido este espacio para asegurarse de que recibía un uso adecuado. El arquitecto Ángel Pi, destacó la creación de la plaza Emilia Pardo Bazán que será «una nueva plaza para la ciudad».Las autoridades políticas destacaron la colaboración con Marineda, como el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que recordó la construcción de la pasarela de acceso. El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, destacó que Marineda «demuestra que Galicia ofrece «confianza y futuro» a las empresas, mientras que la alcaldesa, Inés Rey, celebró que el centro sea un espacio para las familias, poniéndose ella misma como ejemplo a la hora de ir con sus hijos.

Los tres cortaron la cinta y recorrieron el espacio a ritmo de unos gaiteiros. Las tiendas ya se preparaban para recibir al público que este viernes descubrirá el nuevo Marineda.