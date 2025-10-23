Una persona resulta herida en el incendio de un gimnasio
Una persona tuvo que ser trasladada, producto de una intoxicación, en el incendio de un gimnasio ubicado en la calle Emilio González López, en Os Rosales. El fuego provocó un reventón en el cristal de la puerta de acceso a las instalaciones. El incendio, tal y como confirman fuentes del operativo, tuvo como origen una hidrolimpiadora con batería de litio, lo que provocó que emanase gran cantidad de humo que obligó a los bomberos a permanecer varias horas en el local.
