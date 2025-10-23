Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP exige desde A Coruña soluciones a la crisis de vivienda: "No hay pisos a precio asequible"

Miguel Lorenzo asegura que el precio del alquiler ha seguido aumentando pese a la zona tensionada

WhatsApp Image 2025 10 23 at 12.38.05

WhatsApp Image 2025 10 23 at 12.38.05 / Iago López

Ana Carro

A Coruña

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado; la responsable de la Federación Española de Municipios y Provincias, María José García-Pelayo; y el portavoz municipal Miguel Lorenzo han exigido "soluciones" al Gobierno central en materia de vivienda a la vez que han criticado que la Ley es "un fracaso".

García-Pelayo, también alcaldesa de Jerez, alertó desde A Coruña que "si se sigue la misma estrategia en el Plan estatal de vivienda, estamos condenados a que el problema de la vivienda se enquiste y que nadie pueda comprar". "Queremos soluciones y que se nos escuche", dijo, a la vez que indicó que "el precio ha entrado en dinámica de encarecimiento que no para". En su opinión, "hay un problema grave porque no tenemos vivienda a precio asequible para jóvenes y rentas medias".

Paula Prado criticó que la Ley de viveinda genera "inseguridad jurídica en los propietarios". "No vamos a consentir que se atribuya la propuesta de la turismofobia al problema de vivienda. Hay muchoss pisos vacíos", señaló.

Sobre la zona tensionada, Miguel Lorenzo aseguró que "los alquileres en agosto y septiembre han subido un 8%", lo que demuestra, en su opinión, que la medida no es efectiva. "Reivindico la política seria de la Xunta y pido a Inés Rey que deje de hacer anuncios. Hay otra forma de gobernar esta ciudad", manifestó.

TEMAS

  1. ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
  2. El Concello de A Coruña rescatará la concesión de cuatro aparcamientos subterráneos
  3. Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
  4. Cambios en la normativa de terrazas en A Coruña: ahora permitirán a los bares algo que ya hacían algunos
  5. La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»
  6. Las galletas que buscan crear recuerdos en A Coruña
  7. Walter Breijo, paciente de la Unidad de Quemados del Chuac: «Te curan las heridas y el alma»
  8. Los clientes ante el fin de las terrazas cubiertas de la plaza María Pita: «Nunca llueve al gusto de todos»

La mujer atropellada por un bus urbano en San Andrés, en A Coruña, sigue en la UCI una semana después

La mujer atropellada por un bus urbano en San Andrés, en A Coruña, sigue en la UCI una semana después

El PP exige desde A Coruña soluciones a la crisis de vivienda: "No hay pisos a precio asequible"

El PP exige desde A Coruña soluciones a la crisis de vivienda: "No hay pisos a precio asequible"

Arquivo do Reino de Galicia: un cajón de historias de 250 años en A Coruña

Arquivo do Reino de Galicia: un cajón de historias de 250 años en A Coruña

Estos son los conciertos ya anunciados que vendrán a A Coruña en 2026

Estos son los conciertos ya anunciados que vendrán a A Coruña en 2026

Amaral actuará en A Coruña en su único concierto en Galicia de 2026

Amaral actuará en A Coruña en su único concierto en Galicia de 2026

Las rebajas de la zona tensionada: esto pueden ahorrar, en cada barrio de A Coruña, tanto inquilinos como propietarios

Las rebajas de la zona tensionada: esto pueden ahorrar, en cada barrio de A Coruña, tanto inquilinos como propietarios

¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?

¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?

El viento obliga a intervenir a los bomberos en A Coruña y a Emerxencias en Oleiros

El viento obliga a intervenir a los bomberos en A Coruña y a Emerxencias en Oleiros
Tracking Pixel Contents