El PP exige desde A Coruña soluciones a la crisis de vivienda: "No hay pisos a precio asequible"

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado; la responsable de la Federación Española de Municipios y Provincias, María José García-Pelayo; y el portavoz municipal Miguel Lorenzo han exigido "soluciones" al Gobierno central en materia de vivienda a la vez que han criticado que la Ley es "un fracaso".

García-Pelayo, también alcaldesa de Jerez, alertó desde A Coruña que "si se sigue la misma estrategia en el Plan estatal de vivienda, estamos condenados a que el problema de la vivienda se enquiste y que nadie pueda comprar". "Queremos soluciones y que se nos escuche", dijo, a la vez que indicó que "el precio ha entrado en dinámica de encarecimiento que no para". En su opinión, "hay un problema grave porque no tenemos vivienda a precio asequible para jóvenes y rentas medias".

Paula Prado criticó que la Ley de viveinda genera "inseguridad jurídica en los propietarios". "No vamos a consentir que se atribuya la propuesta de la turismofobia al problema de vivienda. Hay muchoss pisos vacíos", señaló.

Sobre la zona tensionada, Miguel Lorenzo aseguró que "los alquileres en agosto y septiembre han subido un 8%", lo que demuestra, en su opinión, que la medida no es efectiva. "Reivindico la política seria de la Xunta y pido a Inés Rey que deje de hacer anuncios. Hay otra forma de gobernar esta ciudad", manifestó.