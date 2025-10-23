El PP exige una «fecha definitiva» para que los placeros vuelvan a Monte Alto

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, exigirá en el pleno una «fecha definitiva» para que los placeros de Monte Alto regresen al mercado «que además será peor que el prometido» El concejal visitó el mercado provisional, donde, denunció, «los pocos placeros que quedan nos han contado que debido al retraso, muchos han cerrado por falta de clientes y a otros les cuesta mantener el puesto». Añade que el proyecto modificado aprobado «cambia a peor» la obra, ya que, recuerda, «elimina el ascensor de la escuela infantil y un montacargas del mercado, empeoran calidades de materiales o la modificación del pavimento exterior y reducen arbolado», enumera.

Lorenzo compara lo ocurrido con el mercado con lo sucedido con las becas comedor. «El año pasado denuncié que no iba a estar en enero. Inés Rey dijo que mentía. Estamos acabando octubre y está sin terminar. La última fecha que han dado es a finales de año, pero no es definitiva y en el mejor de los casos sería de fin de obra, no de regreso a sus puestos», lamenta.